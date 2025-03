"Guadeloupe, le carnaval en héritage" : immersion au coeur du carnaval de l'île Papillon, mardi 4 mars 2025 sur Culturebox

Mardi 4 mars 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Guadeloupe, le carnaval en héritage" un document réalisé par Pierre Belet.

Pendant plus d'un mois – de l’Épiphanie jusqu’au mercredi des Cendres –, la fièvre du carnaval s’empare de l'île Papillon. Pour les Guadeloupéens, le carnaval a une valeur patrimoniale de premier plan où le réel se mêle parfois au mystique. Un véritable exutoire qui réunit toutes les couches sociales, abolit toutes les différences et rebat toutes les cartes en s’affranchissant de tous les tabous.

Pour comprendre la portée et la nature de cet héritage, ce documentaire inédit propose une plongée au cœur de cette exaltation collective à travers l’engagement de jeunes passionnés en quête de connaissances, d’une histoire commune et d’identité.

Chaque année, la popularité de cette fête monte en intensité aux Antilles. Non seulement les groupes rivalisent de créativité pour réaliser des déguisements et des parades toujours plus sophistiqués, mais le nombre de leurs adhérents ne cesse d’augmenter, attirant de plus en plus de jeunes.

Le carnaval incarne cette appropriation, ce combat, cette conquête. Il symbolise une sorte de revanche sur l’Histoire, à laquelle tout le monde veut participer. En Guadeloupe, le carnaval est festif mais aussi contestataire. Un défilé peut prendre des allures de mouvement social, avec ses slogans et ses messages sur des thèmes d’actualité : le chômage qui frappe un jeune sur deux, la vie chère, la pollution, la covid-19... Certes, avec humour et dérision, en douceur et en musique, mais bien en marche.

Comment expliquer cette vitalité et cette adhésion unanime de tout un peuple qui font de ce carnaval l’un des plus beaux, des plus variés et des plus intéressants de toutes les Caraïbes ? Comment cette tradition, aux origines à la fois chrétiennes et païennes, importée par les colons européens et autrefois interdite aux esclaves, a progressivement imprégné la culture antillaise ? Et comment en retour, après l’abolition de l’esclavage, le carnaval s’est réinventé en intégrant des traditions et des croyances venues d’Afrique ou même d’Inde ?

Le film suit des passionnés de différentes générations. Cette immersion, de plus d’un mois au cours de cette parenthèse joyeuse, propice aux révélations et aux confessions, permettra de mieux comprendre leurs motivations et de saisir cette relation étroite que les Guadeloupéens entretiennent avec leur carnaval et son histoire.