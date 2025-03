"Cordes sensibles - Daniel Lozakovich et son stradivarius" mercredi 5 mars 2025 sur France 3

Mercredi 5 mars 2025 à 23:00, à la suite des Victoires de la musique classique, France 3 diffusera "Cordes sensibles - Daniel Lozakovich et son stradivarius", un document inédit réalisé par Andy Sommer.

Le jeune violoniste Daniel Lozakovich se produit sur les plus grandes scènes du monde. Depuis 2022, il joue un stradivarius d’exception : le Sancy, qui fut pendant plus de soixante ans le compagnon du légendaire Ivry Gitlis.

Le documentaire suit la passation du Sancy entre Ivry Gitlis et le prodige suédois, mettant en lumière l’héritage musical et émotionnel que chaque virtuose imprime sur son instrument. Il explore la relation intime entre un musicien et son instrument, considéré comme un alter ego artistique d’une valeur inestimable.

Que transmet un instrument d’un virtuose à l’autre ? Quelle part d’âme d’Ivry Gitlis vibre encore sous l’archet de Daniel Lozakovich ? Existe-t-il une formule secrète pour en reproduire la magie aujourd’hui ? Pourquoi un stradivarius peut-il atteindre plusieurs millions d’euros et fasciner à ce point musiciens et collectionneurs ?

À travers un voyage, qui nous mène de la France au Kirghizistan, en passant par l’Allemagne, la Suisse et l’Italie, se dessine le portrait d’un artiste majeur de notre époque.

Avec les témoignages de :

Nessie GITLIS Fille de Ivry Gitlis

Hélène MERCIER Pianiste

Khatia BUNIATISHVILI Pianiste

Renaud CAPUÇON Violoniste

Jean-Philippe ÉCHARD Conservateur au musée de la Musique de Paris

Jean-Paul CLAVERIE Conseiller de mécénat -LVMH

Alain LANCERON Président - Warner Classics

Martin T: son ENGSTROEM Fondateur et directeur - Verbier Festival

Balthazar SOULIER Luthier, restaurateur, expert

Fernando SALVATORE LIMA Maître luthier

Pascal DUSAPIN Compositeur.