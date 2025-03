"1h30 d'orgasme" sur TMC mercredi 12 mars 2025, un document inédit de Maia Mazaurette

Mercredi 12 mars 2025 à 21:25, TMC diffusera « 1h30 d'orgasme » un document inédit de Maia Mazaurette, une plongée au cœur des idées reçues et des réalités souvent ignorées de la sexualité.

Comment parler d'orgasme sans honte ni gêne ? Pourquoi la jouissance reste-t-elle encore un sujet tabou ? Et surtout, pourquoi l'expérience du plaisir est-elle si différente selon que l'on est un homme ou une femme ?

Des femmes et des hommes de tous les âges et de tous les horizons se livrent sans filtre sur un sujet encore tabou : leur orgasme. De la première expérience à la simulation, des préjugés aux complexes qui bloquent, ces récits intimes et variés explorent les différentes formes de plaisir : clitoridien, vaginal, prostatique, multiple ou mental.

Pour résoudre l'énigme de la petite mort, Maia Mazaurette s'est plongée dans les études neurologiques et biologiques, a testé un tout nouveau sex-toy qui mesure la puissance de l'orgasme et vous révèle les zones érogènes qui vous permettent de mieux jouir.

Pendant 90 minutes, la chroniqueuse de quotidien vous donne les secrets qui mènent à l'extase avec une approche plus libre, plus consciente et plus assumée du plaisir.

A travers des témoignages, des séquences incarnées et des archives drôles et inoubliables, le documentaire est une plongée inédite au cœur des idées reçues et des réalités souvent ignorées de la sexualité. Du silence pesant autour du plaisir féminin à l'injonction de performance qui pèse sur les hommes, ce film met en lumière les inégalités et les malentendus qui persistent encore aujourd'hui.