"Lorenz et Marlena, chronique d'un amour en guerre" sur France 5 dimanche 18 mai 2025

À voir dans "La case du siècle" dimanche 18 mai 2025 à 22:50 sur France 5, « Lorenz et Marlena, chronique d'un amour en guerre » un document inédit de Véronique Lagoarde-Ségot.

Lorenz et Marlena est l’histoire d’un amour impossible. Le mythe de Roméo et Juliette transposé dans le destin de deux soldats, dont les parents seraient l’Union soviétique et l’Allemagne. Par l’intermédiaire de témoignages retrouvés, Lorenz et Marlena sont les porte-parole de milliers d’anonymes ayant participé à la guerre.

Nous avons l’habitude des récits de guerre masculins ; pourtant, l'histoire montre que les femmes, elles aussi, ont joué un rôle dans ce conflit armé.

Le soldat de la Wehrmacht, souvent stéréotypé et amalgamé aux Waffen SS, apparaît dans nos mémoires comme un nazi fanatique, obéissant aveuglement aux ordres d’Hitler. Lorenz montre qu’ils ont été nombreux, simples soldats, avec comme unique objectif de servir leur pays.

Marlena, de son côté, nous permet d’appréhender la situation de la femme soviétique dans ce milieu de siècle. Être une femme sous le régime communiste est un statut particulier. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle est

politiquement, socialement et psychologiquement plus apte que celles des autres pays à se mobiliser.

Ce documentaire prend une forme innovante entre le document historique, le roman épistolaire et la fiction. Un genre résolument inédit pour dire la Seconde Guerre mondiale.

Déconseillé aux moins de 10 ans.