"Dans les secrets des films de Tom Cruise" sur RMC Story jeudi 22 mai 2025

Jeudi 22 mai 2025 à partir de 21:10, RMC Story diffusera "Dans les secrets des films de Tom Cruise", une série documentaire en 6 épisodes.

Qu'il soit aux commandes d’un F-18 dans "Top Gun" ou accroché au flanc d’un avion en plein décollage dans "Mission : Impossible", Tom Cruise a redéfini le cinéma d’action. Plus qu’une star, il est devenu le symbole vivant du spectacle grandeur nature, où chaque cascade est réelle et chaque défi plus fou que le précédent.

Avec "Dans les secrets des films Tom Cruise", plongez dans les coulisses d’une carrière hors norme, racontée par ceux qui l’ont vu repousser les limites du possible, film après film.

De son ascension fulgurante avec "Top Gun" – qui a fait de lui une légende internationale – à la création de sa propre franchise culte, "Mission : Impossible", où il transforme chaque tournage en exploit physique, Tom Cruise n’a jamais cessé de réinventer le héros moderne. Entre succès phénoménaux et tempêtes médiatiques, il a toujours gardé le cap : offrir au public l’expérience ultime.

21:10 Épisode 1 Le cascadeur

Depuis ses débuts, Tom Cruise, ne craint pas de prendre des risques et insiste pour effectuer toutes ses cascades lui-même, une habitude qu'il refuse d'abandonner.

22:05 Épisode 2 Top Gun

Au milieu des années 1980, Tom Cruise, alors jeune acteur encore peu connu du grand public, accepte un rôle dont il ignore qu'il va faire décoller sa carrière.

23:00 Épisode 3 Le retour de Maverick

Sous le choc après le décès prématuré de Tony Scott en 2012, Tom Cruise rend un vibrant hommage au regretté réalisateur en produisant une suite de "Top Gun".

23:55 Épisode 4 Un acteur audacieux

Désormais célèbre, Tom Cruise décide de s'essayer à des rôles plus sérieux. En 1989, le film "Né un 4 juillet" lui permet d'obtenir sa première nomination aux Oscars.

00:55 Épisode 5 Le mentor

La réussite de Tom Cruise semble contagieuse et permet de lancer la carrière de plusieurs de ses collègues. L'acteur se rapproche un peu plus du si convoité Oscar.

01:55 Épisode 6 La jeune recrue

