"Ustensiles de cuisine : un business louche ?" sur France 5 mardi 27 mai 2025

Mardi 27 mai 2025 à 21:05, France 5 vous proposera un documentaire inédit sur le business des ustensiles de cuisine écrit et réalisé par Agathe Soleranski.

Esthétique ou pratique, imposant ou léger, écolo ou pas trop, trouver le bon ustensile de cuisine ne se fait pas en deux coups de cuillère à pot… des plats en cuivre de nos aïeux aux poêles antiadhésives, les ustensiles de cuisine qui inondent aujourd’hui le marché sont les témoins de notre histoire, de nos modes de vie, mais aussi de ses dérives.

Aussi séduisants qu’ils puissent paraître, les instruments que nous utilisons pour cuisiner seraient loin d’être inoffensifs. Spatules en silicone, louches en nylon, ou encore poêles en Téflon… la majorité d’entre eux contiennent des substances chimiques.

Le risque principal ? Que ces substances se retrouvent dans nos aliments, dans l’air que l’on respire, l’eau que l’on boit…et nous intoxiquent. Aux lendemains d’un scandale qui entache la réputation d’un des géants du secteur, spécialiste de l’antiadhésif, un mot nouveau a fait son apparition : PFAS. Une famille de 10 000 composants chimiques, surnommés polluants éternels et avec lesquels nous allons devoir apprendre à vivre. Certains d’entre eux, cancérogènes ont été interdits et remplacés. Mais par quelle autre molécule ? Sont-elles réellement sans danger ?

Les fabricants historiques ont une carte à jouer : en remettant au goût du jour des matériaux plus naturels et plus sains. Quels sont les dessous de ce marché à 670 millions d’euros ? Comment faire le tri en tant que consommateur ? Et à quel prix ?