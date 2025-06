"Mécaniques agricoles - Réparation XXL avant la récolte" lundi 2 juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Lundi 2 juin 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode de 3ème saison de la série documentaire "Mécaniques agricoles" : « Réparation XXL avant la récolte ».

La France est l'un des plus grands pays agricoles d'Europe, avec près de 28 millions d'hectares cultivés, soit la moitié de son territoire. Pour nourrir le pays et répondre aux exigences du rendement moderne, les agriculteurs s'appuient sur des machines toujours plus puissantes, sophistiquées et coûteuses.

"Mécaniques Agricoles" nous plonge dans les coulisses de cette mécanique de précision à travers le quotidien d'une entreprise familiale hors norme : le groupe Cloué.

Depuis plus d'un siècle, cette entreprise implantée dans l'Indre est devenue un acteur majeur du machinisme agricole, avec 280 salariés et 26 concessions sur 14 départements. Son métier : vendre, entretenir et réparer des géants de métal capables de récolter des hectares à la vitesse de l'éclair.

Entre les urgences de l'été et la préparation hivernale, cette série documentaire immersive suit les techniciens et mécaniciens du groupe dans leur course contre-la-montre pour que rien ne vienne gripper la grande machine de l'agriculture française.

Volet 2 • Réparation XXL avant la récolte

À Issoudun, Philippe, 42 ans d'expérience, et Augustin, jeune apprenti, s'attaquent à une panne critique sur une moissonneuse-batteuse âgée de 23 ans. Un rotor de 450 kilos déséquilibré menace de détruire la machine. Après un diagnostic méticuleux, ils découvrent une panne majeure liée à l'entraînement et au support du rotor.

Entre démontage complexe, cours pratiques pour Augustin et réparations XXL, l'équipe redonne vie à ce géant agricole en évitant une casse catastrophique. Une course contre la montre et un véritable défi mécanique.

En parallèle, Manu, spécialiste des tracteurs, démonte l'arrière complet d'un MX100 pour changer des bagues et joints de bras de relevage usés, sources de fuites d'huile. Une intervention longue et précise, nécessitant des outils maison et une connaissance pointue de l'hydraulique agricole.