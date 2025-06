"Affaire Festina, coup de théâtre chez les Chirac" sur France 3 lundi 2 juin 2025

Lundi 2 juin 2025 à 23:00 dans "La ligne bleue", France 3 diffusera le documentaire inédit « Affaire Festina, coup de théâtre chez les Chirac » écrit et réalisé par Dominique Lenglart.

Juillet 1998. Alors que la France célèbre sa victoire à la Coupe du monde, un autre événement bouleverse l’image du sport français. En Corrèze, fief du président Jacques Chirac, l’accueil triomphal du Tour de France vire au scandale mondial. L’affaire Festina éclate en pleine étape corrézienne et plonge la Grande Boucle dans la tourmente.

Au cœur de l’été, l’équipe Festina, l’une des plus puissantes du peloton, est exclue du Tour. L’arrestation de son soigneur, Willy Voet, quelques jours plus tôt, a révélé l’existence d’un dopage systématique au sein de l’équipe. À quelques kilomètres du château de Bity, propriété des Chirac qui avaient obtenu une étape à domicile, les événements s’accélèrent. Le 18 juillet, dans l’arrière-salle de chez Gillou, simple café de village, les organisateurs tentent d’éviter le chaos en persuadant les coureurs de renoncer. Ce sera en vain. Le psychodrame se joue devant des caméras venues du monde entier.

Ce documentaire revient sur un épisode qui a profondément marqué le cyclisme et, au-delà, tout le sport professionnel. En Corrèze, entre politique locale et ambitions nationales, la fête espérée se transforme en crise majeure. La cohabitation politique entre Jacques Chirac et le gouvernement de Lionel Jospin pèse en toile de fond, tandis que la ministre des Sports, Marie-George Buffet, manœuvre pour accélérer la lutte antidopage.

À travers les témoignages des acteurs directs, Willy Voet, le soigneur de l’équipe, par qui le scandale est arrivé, ou Bruno Roussel qui était le directeur de l’équipe Festina, ce film raconte comment l’affaire Festina a ébranlé les certitudes, brisé des carrières, mais aussi précipité la création de l’Agence mondiale antidopage.