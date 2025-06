"Algérie, sections armes spéciales" : révélation sur l’usage d'armes chimiques durant la guerre d’Algérie sur France 5 dimanche 8 juin 2025

Dimanche 8 juin 2025 à 23:00 dans "La case du siècle", France5 diffusera « Algérie, sections armes spéciales », un film enquête sur un sujet inédit à la télévision : l’utilisation d’armes chimiques par l’armée française durant la guerre d’Algérie.

Le film s’appuie sur les recherches menées par l’historien Christophe Lafaye et les archives qu’il a rassemblées. En prolongeant son enquête avec les témoignages de vétérans français et algériens et ceux d’expert dans le domaine des armes nucléaires, biologiques et chimiques, la réalisatrice Claire Billet détaille le contexte et l’ampleur de cette guerre chimique. Elle révèle comment les responsables de l’époque ont ordonné, testé puis utilisé à grande échelle des gaz toxiques pour éliminer les combattants cachés dans les grottes.

Avec la torture et le déplacement des populations, la guerre chimique est le dernier élément d'une série de brèches dans les engagements internationaux de la France que celle-ci a bafoués pour mener sa guerre coloniale.

Ce film le montre pas à pas, en donne la dimension géographique, l'échelle humaine, et permet au spectateur d'en saisir à la fois l'actualité et la profondeur historique.