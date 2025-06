"Les parcs d'attractions préférés des Français" consacré aux super héros, lundi 9 juin 2025 sur Gulli

Lundi 9 juin 2025 à 21:05, Camille Cerf vous proposera de revoir sur Gulli un épisode de la série documentaire "Les parcs d'attractions préférés des Français" : « Harry Potter, Super Mario, Avengers : les supers héros ont leurs parcs ».

Chaque semaine, Camille Cerf emmène les téléspectateurs de Gulli au cœur de nouveaux parcs d’attractions qui ne cessent d'attirer les foules. Dans le monde entier, ce sont des centaines de millions de visiteurs qui sont accueillis chaque année dans ces machines à rêves, mais quelle est leur recette du succès ? Camille Cerf vous dit tout !

Harry Potter, Super Mario, Avengers : les supers héros ont leurs parcs

Pour ce nouveau numéro inédit, Camille Cerf vous invite à un voyage inédit à travers le monde... des super-héros ! Vous allez découvrir des parcs d’attractions qui leur sont entièrement consacrés.

Première escale au pays d’Harry Potter ! C’est à Orlando, la capitale américaine des parcs d’attractions que le parc « The Wizarding World of Harry Potter » a ouvert en 2010. C’est le deuxième parc le plus fréquenté au monde avec 9 millions de visiteurs.

Puis, direction Osaka au Japon, pour l’inauguration du « Super Nintendo World ».

Et enfin retour en France à Disneyland Paris qui fait la part belle aux super-héros depuis l’ouverture, en juillet 2022, du Marvel Avengers Campus.