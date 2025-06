"Premiers résistants - Seuls contre tous", le courage face à l’adversité sur France 3 mercredi 18 juin 2025 (vidéo)

Mercredi 18 juin 2025 à 21:05, France 3 diffusera « Premiers résistants - Seuls contre tous », un documentaire inédit raconté par Julie Sicard, sociétaire de la Comédie-Française, réalisé par Véronique Lagoarde-Ségot.

Mai 1945. La victoire. Le triomphe sur l’Allemagne nazie. Et déjà, on réécrit l’histoire. Celle d’une France libérée par son peuple, résistante dans l’âme, unie contre l'oppression.

Dans nos mémoires, on imprime la figure des héros : gaullistes et communistes. On oublie la genèse du combat. Celui des tout-premiers hommes et femmes, de gauche, de droite, communistes, d’extrême droite, apolitiques... qui, individuellement et dès le 17 juin 1940, ont dit « non ». Un « non » viscéral et spontané dans une France qui disait « oui », en se rangeant derrière Pétain. Un « non » du cœur et du courage nourri par la volonté d’agir au nom de la liberté. Ils sont partis de rien, ont dû tout inventer, risquer leur vie, celles de leurs proches.

Ce sont eux les héros, ceux qui, de manière isolée, se sont dressés d’un coup d’un seul et ont choisi de désobéir, quoi qu’il en coûte, jusqu’à l’abnégation. Seuls contre tous...