"Napoléon, la campagne de Russie", document inédit diffusé sur T18 mardi 17 juin 2025

Mardi 17 juin 2025 à 20:40, T18 diffusera « Napoléon, la campagne de Russie », un documentaire inédit en deux parties réalisé par Fabrice Hourlier.

20:40 Partie 1 La Moscova

Le premier épisode évoque la traversée du Niémen par la Grande Armée, retrace le martyre de Smolensk, puis l'effroyable bataille de Borodino, défaite cuisante pour les russes... On est au cœur de la première « guerre totale » : par l'échelle territoriale et par le nombre de troupes engagées, par l'ampleur des pertes au front, des pertes civiles liées aux exactions, et par la mobilisation sociale et idéologique. Car ce qui pour les Français n'est qu'une campagne de plus, va bientôt devenir pour les Russes une guerre patriotique.

21:40 Partie 2 La Berezina

Le second épisode raconte d'abord le séjour de la Grande Armée dans la « ville aux cent coupoles ». Mais l'incendie de Moscou est habilement attribué à « l'ogre corse », ce qui va sceller l'union sacrée du Tsar Alexandre, du peuple et de l'église orthodoxe... Napoléon, convaincu qu'Alexandre va capituler, s'éternise dans la ville... mais le Tsar rejette toutes les offres d'armistice ! Il n'y aura bientôt, pour la Grande Armée, d'autre issue que la retraite...