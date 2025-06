"Un chef au bout du monde" en Californie avec Philippe Etchebest mercredi 18 juin 2025 sur M6

Mercredi 18 juin 2025 à 23:35, Philippe Etchebest vous emmène en Californie dans un numéro inédit de sa collection documentaire « Un chef au bout du monde ».

Le chef Philippe Etchebest se lance dans un road trip à travers la Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis et le premier état d’immigration.

À l’heure où une partie du pays semble se refermer sur elle-même avec l’élection de Donald Trump pour un second mandat, ce voyage devient une exploration des identités et des cultures qui façonnent l’Amérique.

Depuis San Francisco, en passant par Los Angeles et San Diego, Philippe part à la rencontre de chefs originaires des trois communautés les plus emblématiques des États-Unis : asiatique, afro-américaine et mexicaine.

Entre gastronomie, lutte sociale et solidarité, ce voyage dévoile une Californie riche de sa mixité, où la cuisine devient un trait d’union universel et une ode à la diversité qui fait l’âme des États-Unis.

Les rencontres

Le chef ira à la rencontre de californiens issus des communautés chinoise, afro-américaine et mexicaine :

Brandon Jew

Le jeune chef redéfinit la cuisine chinoise tout en sublimant des produits locaux américains. En créant un dialogue unique entre traditions ancestrales et innovation gastronomique, il érige son restaurant en symbole d’union culturelle. Cette approche singulière a fait de son établissement le seul restaurant chinois étoilé des États-Unis, incarnant l’excellence et la modernité de la Californie multiculturelle.

Chino

Chef et rappeur incontournable de San Francisco, Chino célèbre avec passion la richesse et la diversité de la Californie contemporaine. À travers ses textes percutants et sa cuisine inventive, il aborde subtilement le racisme transformant ses expériences en une puissante célébration de résilience.

Alyssa Reynolds

Loin des paillettes d’Hollywood, le chef Etchebest découvre un autre visage de Los Angeles, humain et solidaire avec Alyssa Reynolds. Engagée auprès des plus démunis, cette cheffe talentueuse met la solidarité au cœur de son action. Grâce à la soul food, cette cuisine née des luttes et de la créativité des esclaves afro-américains, elle redonne dignité et chaleur à ceux qui en ont le plus besoin.

Claudette Zepeda-Wilkins

Cheffe audacieuse et enfant de la frontière, Claudette Zepeda- Wilkins incarne le dialogue entre la Californie et le Mexique. Sa cuisine, nourrie des saveurs de Tijuana et de ses racines mexicaines, transcende les murs et célèbre l’unité des peuples. Aux côtés du chef Etchebest, elle apporte un message d’espoir et de solidarité, offrant à chaque migrant un moment de réconfort, de partage et de reconnaissance.