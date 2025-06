"En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française" sur France 3 mercredi 25 juin 2025

Mercredi 25 juin 2025 à 21:05, France 3 diffusera « En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française », un document inédit raconté par Juliette Armanet, réalisé par Stanislas Kraland.

Ancrée dans plusieurs siècles de traditions et d'habitudes, la France est universellement reconnue comme la patrie de la bonne cuisine et des bons produits. Cette réputation, notre pays la doit à une histoire qui se déploie tout au long du XXe siècle sur les routes de France, nationale 7 en tête, grâce à la démocratisation de l'automobile et à l'émergence du Guide Michelin.

Tandis que les cuisines de nos régions gagnent leurs lettres de noblesse, de véritables dynasties de cuisiniers apparaissent et les chefs, à l’instar de Fernand Point à Vienne, Pierre et Jean Troisgros à Roanne, André Pic à Valence, la Mère Brazier ou encore Paul Bocuse à Lyon deviennent des personnalités publiques et médiatiques.

Grâce à eux, la cuisine française va connaître sa plus grande révolution, et la France s’imposer aux yeux du reste du monde comme le grand pays de la gastronomie.

Mais, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la France entre dans l'ère des fast-foods, des restaurants d’autoroute et subit alors la plus grande transformation qu’elle ait jamais connue.

Grâce à des archives inédites, au témoignage des héritiers de cette de histoire comme Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marie-Victorine Manoa (formée à l’institut Paul Bocuse, puis chez Michel Troisgros) ou encore Michel Chabran (ancien chef de la Maison Chabran avec 2 étoiles Michelin dans la Drôme), ce documentaire remonte le temps et la nationale 7 pour raconter cette page oubliée de l’histoire de la cuisine française et redonner vie à ses recettes les plus emblématiques.