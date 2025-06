"Le mystère d'Oak Island" samedi 28 juin 2025 sur RMC Découverte (vidéo)

Samedi 28 juin 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes de la série documentaire "Le mystère d'Oak Islandz". Voici ce qui va se passer cette semaine...

Un trésor de pirates ? Un butin viking ? Ou une relique biblique oubliée depuis des siècles ? Nul ne connaît la véritable nature de ce qui sommeille sous Oak Island, au large de la Nouvelle-Écosse. Mais depuis plus de 200 ans, aventuriers, chercheurs et passionnés tentent de percer ce mystère, au prix parfois de leur vie. Car l'île cache bien des dangers : tunnels inondés, pièges ingénieux... et une sombre légende qui plane comme une menace.

Selon une vieille prophétie, sept personnes doivent mourir avant que le trésor ne soit découvert. À ce jour, six vies ont déjà été perdues dans cette quête obsédante.

Dans cette neuvième saison très attendue, les frères Lagina redoublent d'efforts et de moyens. Grâce à des technologies de pointe et à de nouvelles analyses scientifiques, ils sont désormais convaincus qu'une importante concentration d'argent est enfouie à proximité du légendaire "Money Pit", le puits central de l'île.

Jamais l'équipe n'a été aussi proche d'une révélation. Mais Oak Island est loin d'avoir livré tous ses secrets...

Épisode 16 • Botte secrète

Le moment tant attendu de la grande fouille donne immédiatement des résultats : l'équipe découvre des artefacts qui pourraient être liés aux Templiers.

Épisode 2 • On vise l'or (partie 2)



Armés de preuves scientifiques attestant de la présence de quantités massives d'argent dans le sol près du Money Pit, Rick, Mary et l'équipe retournent à Oak Island, plus près que jamais de résoudre ce mystère vieux de plusieurs siècles.