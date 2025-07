"La vie secrète des commerçants", nouvelle série documentaire diffusée sur 6ter à partir du 2 juillet 2025

Mercredi 2 juillet 2025 à 21:10, 6ter diffusera les deux premiers épisodes de « La vie secrète des commerçants », une série documentaire inédite.

Devenir son propre patron, un rêve qui bouleverse des vies. Chaque année, près d’un million d’entreprises naissent en France. Parmi elles, certains optent pour la franchise, un modèle structuré mais exigeant, adossé à des enseignes connues (Del Arte, Easy Cash, Beauty Success, Noz…).

Pendant un an, les caméras de 6ter ont suivi huit entrepreneurs dans cette aventure intense. Entre retards, pressions, moments de doute et élans d’espoir, cette série documentaire explore le quotidien de familles entières prêtes à tout pour réussir. Oser se lancer, c’est risquer beaucoup… mais aussi tenter de réaliser son rêve.

21:10 Épisode 1

En Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Élodie, 32 ans, est sur le point d’ouvrir son institut de beauté. Après près de quinze ans comme esthéticienne salariée, cette jeune maman de deux enfants n’aspire désormais qu’à une seule chose : ouvrir son propre institut. Pour y parvenir, elle a choisi de devenir franchisée d’une grande enseigne de beauté. Élodie a investi 158 000 euros. Une aventure dans laquelle elle entraîne toute sa famille : ses parents, garants du prêt bancaire, et son mari, chargé des travaux. Mais à quelques jours de l’ouverture, le stress monte : le salon est encore en chantier et rien n’avance comme elle le souhaiterait.

Flavien, 33 ans, est un ancien salarié d’une grande enseigne de déstockage. Il s’est associé à David, 51 ans, fidèle client de son ancien magasin. Ils ont chacun investi 6 000 euros pour prendre la gérance d’un magasin à Saint-Étienne. Ensemble, ils forment un duo atypique : Flavien, le jeune ambitieux, et David, la force tranquille. Leur objectif : surpasser un autre magasin de l’enseigne situé à seulement 7 km. Mais le chemin vers le succès s’annonce semé d’obstacles.

Areski a 55 ans et une longue carrière dans la restauration rapide derrière lui. Il y a six ans, il décide d’ouvrir son propre restaurant et investit dans une pizzeria à Castres. Mais l’activité ne décolle pas. Il tente alors un coup de poker : ouvrir un second établissement de la même enseigne à Albi, pour équilibrer ses comptes. Il hypothèque sa maison et emprunte un million d’euros. Une aventure risquée, car en cas d’échec, il pourrait tout perdre.

Près de Lyon, à Vaux-en-Velin, Kossivi, 30 ans, et Manon, 28 ans, sont de jeunes parents entrepreneurs. Lui a déjà fait ses preuves dans le commerce en doublant le chiffre d’affaires d’un petit supermarché. Esthéticienne de formation, elle a tout quitté pour le suivre dans l’aventure de leur vie : ouvrir un magasin de produits de seconde main. Le couple a investi toutes ses économies et emprunté 200 000 euros à la banque. Ils se donnent deux ans pour rentabiliser leur affaire. Mais pour commencer, il leur faut réussir à ouvrir dans les temps : les travaux ont pris du retard et leur enseigne pourrait ne pas être livrée à temps.

22:00 Épisode 2

Stéphane, 53 ans, est un ancien chef étoilé de la région ardéchoise. Mais la haute gastronomie est un milieu stressant, exigeant un investissement total au détriment de la vie de famille. Ces dernières années, sa femme et ses deux filles de 5 et 8 ans ne l’ont pas beaucoup vu. Stéphane a donc décidé de tout quitter pour devenir boulanger. Il investit 40 000 euros de ses économies personnelles et emprunte 300 000 euros. Pour rembourser ses dettes au plus vite, il espère ouvrir dans quatre mois. Mais les mauvaises nouvelles vont s’enchaîner, l’obligeant à revoir tous ses plans.

Arsène, 70 ans, et Gérard, 80 ans, sont les patrons d’un salon de coiffure à petits prix à Strasbourg. Aujourd’hui, ils ont décidé de passer la main à l’une de leurs quatre employées. Pour reprendre ce salon très rentable, il faut oser se lancer, emprunter un peu plus de 160 000 euros à la banque et fournir un apport personnel de 25 000 euros. Alors, qui osera franchir le pas ? Et comment réagiront les trois autres salariées ?

Près de Grenoble, Sandra, 32 ans, et Julien, 39 ans, ont décidé d’ouvrir un escape game. Pour acquérir leur espace de loisirs de 330 m², le couple a investi 43 000 euros de ses économies et emprunté 555 000 euros. Mais avant l’ouverture, de nombreux défis les attendent : formation, recrutement, travaux, marketing… Sandra et Julien vont devoir être sur tous les fronts. Et leur vie de famille risque d’être chamboulée pendant quelque temps…

Hervé, 56 ans, a ouvert un bureau de tabac il y a vingt ans à Canet-en-Roussillon. Une affaire familiale qu’il gère avec sa femme et ses deux fils de 23 et 30 ans. Il y a quelques mois, il a décidé de lancer une nouvelle entreprise dans un secteur en plein essor : les glaces. Hervé investit toutes ses économies, 180 000 euros, et emprunte 70 000 euros pour s’offrir un emplacement de rêve en bord de mer. Mais la famille va vivre des montagnes russes : à quelques heures de l’ouverture, la chambre froide tombe en panne. Hervé va devoir prendre une décision radicale.