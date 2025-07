Le "Dictionnaire amoureux du Tour de France" mercredi 2 juillet 2025 sur France 3

Mercredi 2 juillet 2025 à 23:25, France 3 vous propose une immersion intimiste au cœur de la plus grande fête populaire et sportive dans le « Dictionnaire amoureux du Tour de France », un document réalisé par Antoine Rivière

et Gustave Muckensturm.

Dictionnaire amoureux est une collection documentaire déclinée de la série d'ouvrages littéraires du même nom. Les films proposés abordent des thèmes culturels éclectiques, inspirés par les goûts, les choix et les pratiques populaires.

La collection nous entraîne dans un univers graphique et narratif qui rappelle celui des ouvrages littéraires. Confessions intimistes des protagonistes et images d'archives s'articulent autour de mots clés emblématiques qui structurent la narration.

Chaque film propose une immersion au cœur d'un sujet ancré dans une région, articulé autour d'un ou une invité(e) fil rouge, expert(e) et passionné(e), qui raconte son rapport intime au thème abordé.

Après Dictionnaire amoureux du journalisme précédemment diffusé sur France 5 et Dictionnaire amoureux du parfum diffusé sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, place au Dictionnaire amoureux du Tour de France.

Immersion au cœur de la Grande Boucle avec avec Christian Laborde

Ce documentaire est une adaptation libre du Dictionnaire amoureux du Tour de France de Christian Laborde.

En associant la voix poétique de l’auteur à celles de Bernard Hinault, Antoine de Caunes et Daniel Mangeas, le film propose un voyage passionné au cœur de l’histoire et de l’imaginaire du Tour. On y retrouve le souffle des grandes épopées, le duel Anquetil-Poulidor, l’accordéon d’Yvette Horner, la ferveur populaire, mais aussi la réalité physique et spectaculaire des dangers de la course.

Le cyclisme féminin y trouve une place importante grâce au témoignage de Cédrine Kerbaol. La scène contemporaine, quant à elle, est représentée par le coureur Guillaume Martin.

Enrichi d’images inédites du Tour 2024, ce récit tisse un fil entre légende et présent, mémoire et mouvement, pour célébrer l’intensité d’une des plus grandes aventures sportives françaises.