"A89 Bordeaux - Lyon : les défis de la transeuropéenne" sur RMC Découverte lundi 7 juillet 2025 (vidéo)

Lundi 7 juillet 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera "A89 Bordeaux - Lyon : les défis de la transeuropéenne" un document réalisé par Thibault Férié.

Sur une carte de France, l’autoroute A89 se remarque, et se démarque, immédiatement : c’est la première et la seule transversale Est-Ouest de l’hexagone !

Le projet commencé en 1991 et achevé en 2018 met Lyon à moins de 6 heures de Bordeaux et change radicalement l’organisation et la physionomie des échanges en France. 550 kms, soit la deuxième autoroute la plus longue de France. 500 ouvrages d’art, dont plus de trente classés « exceptionnels ».

27 années de chantier pour près de 30 000 travailleurs. L’A89 marque un trait d’union nouveau entre la côte Atlantique et le massif Alpin, traversant quatre départements, trois régions, cinq parcs naturel classés.

Avec cette immense ambition : imaginer et construire un puissant outil de désenclavement du centre de la France, relié jusqu’alors uniquement à Paris, en même temps que donner une nouvelle dimension aux échanges avec l’Europe, d’où son appellation officielle : « La Transeuropéenne ».

Ce film nous entraîne à la découverte de l’A89, nous raconte l’incroyable aventure de sa construction tout en offrant un superbe voyage à travers le coeur de la France.