"Au bout c'est la mer - Le fleuve Yukon" sur France 5 jeudi 10 juillet 2025 avec François Pécheux

Jeudi 10 juillet 2025 à 20:55, France 5 débutera la diffusion de la 8ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" avec François Pécheux. Première destination de l'été, le fleuve Yukon.

Cette 8ème saison nous emmènera sur les eaux du Brésil, du Japon, de l'Italie et du Canada.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout, c'est la mer…

Le fleuve Yukon

François Pécheux part à la découverte du grand fleuve Yukon, qui parcourt plus de 3 000 km à travers le Canada et l’État américain de l’Alaska avant de se jeter dans la mer de Béring.

Son voyage démarre de manière inhabituelle : à sa source, le fleuve est entièrement gelé et François doit descendre en rappel une impressionnante cascade de glace.

Un peu plus bas, François rencontre Peta, un passionné de kayak, capable de supporter les eaux glacées du Yukon en plein hiver. Cet homme appartient à une communauté de « premières nations », ces peuples autochtones qui vivaient ici avant l’arrivée des colons européens. À bord de son canoë, il emmène François jusqu’à Whitehorse, la capitale du territoire du Yukon.

Après une courte escale en ville, François retrouve la « taïga », la forêt arctique, où il rencontre Jonathan, un jeune « musher », ou conducteur de chiens de traineaux. Ce dernier embarque François avec lui en traineau chez Harold et Mita des amis « premières nations » de Jonathan. Et, le soir venu, ils installent un campement en pleine forêt…

Plus bas sur le fleuve, François découvre Dawson, la ville historique de la ruée vers l’or. Un vrai décor de western où François rencontre Tommy, pilote du seul ferry qui relie Dawson à l’autre rive en été. Il emmène François sur sa motoneige en suivant le lit du fleuve jusqu’à la frontière de l’Alaska.

Mais, là, impossible de continuer : la frontière est fermée tout l’hiver, pour cause de froid extrême…

C’est donc en avion que François doit poursuivre son voyage vers l’ouest, jusqu’à l’embouchure du Yukon, à Nunam Iqua, minuscule village du peuple Yupik. François y rencontre Léo, 26 ans à peine et déjà maire du village. Il emmène François pêcher sur le fleuve à travers l’épaisse couche de glace, puis le conduit en ski-doo à l’embouchure entièrement gelée du Yukon, aboutissement de ce voyage extraordinaire.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer - Le Rhône".