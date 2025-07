Jeudi 10 juillet 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera « Lego : dans les coulisses du N°1 du jouet », un documentaire américain réalisé en 2011.

C'est le jeu de construction le plus célèbre du monde : les bambins passent plus de 5 milliards d'heures par an à jouer aux Lego.

Mais construire de simples jouets modulables est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.

Par exemple, la station de police, parmi les jouets les plus demandés, est revue entièrement tous les deux ou trois ans pour rester dans l'ère du temps.

Ce documentaire propose de suivre les différentes phases de recherches, de développement et d'ingénierie qu'ils impliquent.