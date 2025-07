"Les mystérieux trésors du Nigeria", une immersion archéologique à découvrir sur Arte samedi 12 juillet 2025

Samedi 12 juillet 2025 à 20:55, Arte diffusera "Les mystérieux trésors du Nigeria", un documentaire en deux volets qui suit, au Nigéra des experts qui se penchent sur les vestiges retrouvés de civilisations méconnues.

Les trésors du Nigeria occupent une place de choix dans l'histoire de l'art africain, des sculptures de terre cuite nok, dont certaines remontent à plus de 1 000 ans av. J.-C., aux têtes de bronze, datant du Moyen Âge, d'Ilé-Ifè, une ancienne cité yoruba.

En deux volets, ce documentaire suit pas à pas le travail des équipes de scientifiques nigérians et européens, qui cherchent à éclairer les traditions des civilisations à l’origine de ces chefs-d'œuvre.

Une immersion archéologique qui interroge aussi l’appropriation de ces pièces du patrimoine par les Occidentaux et le débat éthique qu’elle soulève.

20:55 Volet 1 Les secrets des terres cuites nok

Dans le centre du Nigeria, une équipe de chercheurs locaux et occidentaux réunis autour de l’archéologue Peter Breunig étudie les traces de la culture nok, encore méconnue. Cette civilisation serait apparue au XVe siècle avant notre ère pour disparaître au tournant du millénaire. Les scientifiques s’intéressent particulièrement à d’impressionnantes sculptures en terre cuite, vestiges de ce peuple d'agriculteurs, d'artisans et de commerçants.

Pour les aider, les archéologues s'entourent de partenaires un peu spéciaux... : des trafiquants d'antiquités, qui pratiquent des fouilles illégales.

Peu à peu, l’avancée des recherches révèle des rites funéraires méconnus chez les Nok, lesquels brisaient eux-mêmes au préalable les pièces qu’ils plaçaient à proximité des tombeaux. Ignorant cette tradition, les trafiquants vendaient jusqu’ici des falsifications en parfait état... De vives tensions éclatent entre les deux communautés.

21:45 Volet 2 Les secrets des bronzes d'Ilé-Ifè

Dans le sud-ouest du Nigeria, la ville d’Ilé-Ifè conserve de nombreux vestiges de l’âge d’or médiéval des Yoruba. Le site compte parmi les plus fouillés d’Afrique depuis les recherches de l’anthropologue allemand Leo Frobenius, premier Européen à entrer dans la cité en 1910. L’explorateur avait été notamment émerveillé par de splendides têtes en bronze au réalisme frappant. Mais imprégné des préjugés raciaux de l’époque, il avait attribué ces chefs-d'œuvre à la main d'artistes de l’Atlantide plutôt qu’à une ancienne civilisation africaine.

Un siècle plus tard, le chercheur français Gérard Chouin et son équipe tentent de reconstituer le mode de vie des Yoruba et de comprendre pourquoi ils ont, semble-t-il, brusquement quitté Ilé-Ifè. À l’aide de pièces en céramique et de pavements, ces scientifiques s’attellent à retracer la chronologie de la ville, tandis que l’archéologue nigérian Babatunde Babalola, de son côté, étudie des perles conçues au Moyen Âge dans une manufacture de verre, qui pourrait expliquer la prospérité de ce peuple de commerçants.