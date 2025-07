"Bon anniversaire Disneyland ! 30 ans de rêves et de magie" à revoir sur RMC Story samedi 12 juillet 2025

Samedi 12 juillet 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le documentaire « Bon anniversaire Disneyland ! 30 ans de rêves et de magie » réalisé par Alexia Gautier.

Disneyland Paris fête ses 30 ans et la magie ne fait que commencer ! À l’occasion de son anniversaire, plongez au cœur de la plus grande machine à rêves de France.

Nouveaux shows, château entièrement rénové, nouvelles musiques, nouveaux costumes, jardins, restaurants, décorations… Découvrez en exclusivité les coulisses du plus magique des anniversaires !

Mickey est au cœur de toutes les attentions, la célèbre souris a non seulement inspiré le logo des 30 ans, mais elle a également eu la chance de revêtir un tout nouveau costume.

Pour ses 30 ans, le Château de la Belle au Bois Dormant a été entièrement rénové. La rénovation du joyau de Disneyland Paris fut une véritable prouesse technologique et humaine à laquelle les équipes de de documentaire ont eu le privilège d’assister.

En plus des célèbres attractions, des rencontres personnages et des iconiques spectacles qui continuent d’éblouir les visiteurs, les 30 ans de Disneyland, c’est aussi un tout nouveau spectacle de jour avec 2000 lignes de strass, 700 mètres de tissus imprimés et plus de 190 bijoux ou encore le Disney D-Light à la nuit tombée avec un show éblouissant de 150 drones, vous allez suivre les artisans de ces spectacles dans leur ultime préparation.

Vous découvrirez aussi des jardins féériques spécialement mis en place pour ce 30ème anniversaire ! Installés devant le Château de la Belle au Bois Dormant, ces jardins féeriques mettent en scène 30 œuvres d’art inédites !

Les équipes de tournage ont eu accès aux coulisses de la restauration, des boutiques de cadeaux souvenirs qui ont redoublé d’inventivité pour célébrer cet anniversaire.

375 millions, c’est le nombre de visiteurs que Disneyland Paris a accueilli depuis 30 ans.

Pour célébrer le trentième anniversaire du célèbre parc, Disneyland Paris a vu les choses en grand !

Avec Jean-Pierre Foucault, Christophe Barbier, Baptiste Mathon, Séverine Clair…