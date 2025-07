"La vie secrète des commerçants", les derniers épisodes diffusés sur 6ter mercredi 16 juillet 2025

Mercredi 16 juillet 2025 à 21:10, 6ter diffusera les deux derniers épisodes de « La vie secrète des commerçants », une série documentaire inédite.

Devenir son propre patron, un rêve qui bouleverse des vies. Chaque année, près d’un million d’entreprises naissent en France. Parmi elles, certains optent pour la franchise, un modèle structuré mais exigeant, adossé à des enseignes connues (Del Arte, Easy Cash, Beauty Success, Noz…).

Pendant un an, les caméras de 6ter ont suivi huit entrepreneurs dans cette aventure intense. Entre retards, pressions, moments de doute et élans d’espoir, cette série documentaire explore le quotidien de familles entières prêtes à tout pour réussir. Oser se lancer, c’est risquer beaucoup… mais aussi tenter de réaliser son rêve.

21:10 Épisode 5

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l’institut de beauté d’Élodie connaît un franc succès depuis son ouverture. Maman active, elle jongle entre rendez-vous beauté et gestion familiale, une organisation à flux tendu. À la rentrée, avec la baisse de la fréquentation, l’institut s’adapte : Élodie lance une carte d’abonnement pour fidéliser la clientèle locale. Une première carte est vendue à une cliente conquise, signe d’un bel avenir pour l’institut ?

Le nouveau magasin de déstockage de Flavien et David affiche de belles performances après seulement un an d’ouverture. Côté management, ce sont toujours deux styles : David, chaleureux et blagueur avec les équipes, et Flavien, déterminé et ambitieux, qui vise la performance avant tout. Aujourd’hui, les deux associés attendent impatiemment leur classement national. À chaque actualisation des mails, la tension monte : l’objectif était d’atteindre la 200e place. Y parviendront-ils ?

Pour redresser ses finances, Areski ouvre un second restaurant à Albi et parie sur des soirées événementielles. Lors de la diffusion d’un match de l’équipe de France en pleine coupe d’Europe, il espère que de nombreux clients viendront regarder le match dans son établissement, mais il se retrouve face à une salle vide… Refusant de se décourager, il décide d’organiser dès le lendemain un blind test. Est-ce la bonne idée pour attirer les clients ?

Avec leur magasin d’objets d’occasion, Kossivi et Manon explosent les compteurs : 108 000 euros de recettes par mois, soit le double de leurs prévisions. Mais le succès a un prix pour ces jeunes parents, débordés et privés de temps avec leurs enfants. Heureusement, le retour de Lionel et l'embauche de Michel à la vente relancent la dynamique. Résultat : Manon peut enfin partir plus tôt le samedi et profiter, un peu, de sa famille.

22:00 Épisode 6

Stéphane, ancien chef étoilé, s’est vu refuser le permis de construire de sa future boulangerie. Mais bien décidé à ne pas se laisser abattre, il accepte de reprendre l’établissement de Saint-Étienne-de-Fontbellon en Ardèche. Dès son premier jour, il égale les chiffres de l’ancien patron avec 3 500 euros de ventes, puis pousse l’équipe vers la performance. Horaires modifiés, promotions accélérées : la mutation ne fait pas l’unanimité...

Elvira, originaire du Kazakhstan, a repris le salon de coiffure où elle était salariée il y a quelques mois. Face à la complexité administrative, elle s'accroche malgré ses lacunes en gestion. Six mois plus tard, ses efforts paient : le chiffre d’affaires a grimpé de 10 %. Devenir patronne était son rêve, une promesse faite à sa maman disparue. Quand son moral flanche, c’est en pensant à elle qu’Elvira trouve sa force.

Julien et Sandra jonglent entre leur escape game en plein essor et leur vie de famille. Ce soir, ils accueillent leur première soirée d’entreprise avec 40 participants qu’il va falloir bien occuper. Mais le couple d’entrepreneurs est rassuré : le bouche-à-oreille fonctionne. Chaque week-end, leur établissement affiche complet. Entre réservations, retards et enchaînement des parties, la gestion au jour le jour devient un vrai casse-tête pour Sandra et Julien.

Deux mois après l’ouverture de son glacier, Hervé doute : les ventes peinent à décoller. L’arrivée de Tatiana dynamise l’équipe qui redouble d’efforts pour attirer les clients. Et peu à peu, le glacier commence à s’imposer sur le front de mer. La responsable de la franchise va venir souligner les axes à améliorer et un objectif à atteindre : 200 000 euros de chiffre d’affaires annuel.