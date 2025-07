"L’Irlande, entre terre et mer", voyage historique au cœur d’une contrée à la beauté austère sur Arte

L’Irlande regorge de paysages époustouflants, entre pâturages verdoyants, tourbières mystérieuses et eaux cristallines. Voyage historique et épopée visuelle au cœur d’une contrée à la beauté austère à revoir sur Arte samedi 2 août 2025 à 20:55.

Surnommée "l’île d’émeraude", l’Irlande aligne les panoramas à couper le souffle.

Le voyage commence à Malin Head, son point le plus septentrional, dont les falaises vertigineuses offrent une vue imprenable sur l’océan Atlantique. Il se poursuit dans le Connemara aux étendues sauvages, qui recèlent les plus anciens témoignages sur le peuplement de l’île, il y a six à dix mille ans.

Cap ensuite sur Bannow Bay, au sud-est, où l’on peut encore lire dans le paysage, mais aussi dans les noms des habitants, l’héritage des Vikings et des Anglais de Guillaume le Maréchal, avant de rejoindre la très sauvage péninsule de Beara, qui voit peu à peu se reconstituer une ancienne forêt atlantique.

D’eau, de roche et de verdure

Au fil de spectaculaires prises de vues aériennes, ce tour des côtes irlandaises dévoile, en même temps que la beauté austère de ces paysages d’eau, de roche et de verdure, la richesse de leur biodiversité et l’histoire qui les a façonnés. Sites paléochrétiens ou épaves oubliées, ces vestiges aident à lire un pan de la civilisation qui a pris naissance dans cette nature sauvage depuis ses premiers peuplements.

Un somptueux voyage à travers le temps et l’espace.