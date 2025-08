Stockholm 1975, retour sur la prise d’otage à l’ambassade d’Allemagne sur Arte mardi 5 août 2025

Au travers de témoignages et de saisissants enregistrements d’époque, retour sur la prise d’otage qui a ébranlé Stockholm en 1975, symptomatique d’une décennie secouée par la violence politique d’extrême gauche.

Pendant douze heures, la Suède, l’Allemagne et le monde retiennent leur souffle, et suivent les événements en direct.

Déroulant ses péripéties à la manière d’un polar, ce documentaire s’appuie sur les poignants témoignages de ses protagonistes : deux anciens otages, les enfants des deux diplomates abattus, des policiers dépêchés sur les lieux, mais aussi Folkmar Stoecker, le fils de l’ambassadeur, qui tentera d’amadouer les terroristes par téléphone. Une minutieuse reconstitution filmée complète les nombreuses archives d’époque, des images captées par les reporters présents sur les lieux aux enregistrements des échanges téléphoniques tendus entre ravisseurs et négociateurs.

Dans le contexte politique explosif de la "décennie rouge" ouest-allemande, la prise d’otage de Stockholm marqua un tournant dans la réponse au terrorisme d’extrême gauche : dans l’espoir de décourager de nouvelles exactions, l’État ouest-allemand se montra désormais partisan de la fermeté. Rétrospectivement, ce drame apparaît comme le signe avant-coureur de l’"automne allemand", une vague d’attentats, d’enlèvements et de meurtres qui déferlera en 1977 sur la RFA.

21:00 Volet 1 L'attaque

Stockholm, 24 avril 1975. Cinq hommes et une femme, armés de pistolets, de mitrailleuses, de grenades et de plusieurs kilos de TNT, s’introduisent dans l’ambassade d’Allemagne de l’Ouest de la capitale suédoise.

Les six terroristes se présentent comme le "commando Holger Meins" du nom du membre de la Fraction armée rouge (RAF) décédé en prison quelques mois auparavant. Ils prennent en otage onze membres de la représentation diplomatique et font connaître leurs revendications : la libération avant le soir de la première génération des leaders de la RAF – Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin – et de vingt-trois autres extrémistes de gauche, ainsi que la remise d’une importante somme d’argent. Faute de quoi ils menacent d’abattre un otage toutes les heures.

Dans un pays où la violence politique est encore rarissime, la police suédoise, aussitôt mobilisée, s'avère mal préparée devant pareille crise. Depuis Bonn, le gouvernement d’Helmut Schmidt temporise, avant d’opposer un refus ferme aux exigences des terroristes. Le commando, qui pensait arriver à ses fins, se trouve acculé – et d’autant plus dangereux…

21:50 Volet 2 La bombe

Voilà sept heures que les terroristes du commando Holger Meins occupent l’ambassade ouest-allemande à Stockholm. Ils ont déjà abattu un membre du personnel, l’attaché militaire Andreas von Mirbach, et réaffirment leur menace : tuer un nouvel otage toutes les heures si leurs revendications ne sont pas satisfaites.

Folkmar Stoecker, le fils de l’ambassadeur, débarque en urgence à Stockholm. Une négociation tendue s’engage par téléphone entre les ravisseurs et le jeune diplomate, qui tente un audacieux coup de bluff, espérant un revirement du gouvernement ouest-allemand. De son côté, la police suédoise constitue une unité d’intervention improvisée, et prépare un assaut des plus hasardeux, alors que les terroristes menacent de faire sauter le bâtiment…