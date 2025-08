"Les routiers : profession chauffeur poids lourd" sur RMC Découverte mardi 5 août 2025 (vidéo)

Mardi 5 août 2025 à partir de 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la série documentaire « Les routiers : profession chauffeur poids lourd ».

En France, 310.000 routiers professionnels circulent chaque jour sur le million de kilomètres de routes qui quadrillent notre territoire. Ils assurent 80% du transport des marchandises essentielles à notre quotidien. Et si certaines femmes se sentent parfois marginalisées, elles sont bien décidées à prouver qu'elles ont leur place dans un milieu à 97% masculin.

Parmi ces passionné(e)s confronté(e)s aux défis et aux dangers de la route, vous allez découvrir des profils hors du commun. Laure, 20 ans, atteinte de mucoviscidose, Ilona, 18 ans, jeune diplômée du permis poids lourd, Jérémie, l'un des trois chauffeurs paraplégiques de France, ou encore l'Ours du Jura, routier aguerri spécialisé dans le transport de bois.

Bienvenue dans l'univers des routiers : profession chauffeur poids lourd.

21:10 Épisode 15 Émilie et Olivier

Dans cet épisode, deux accros à leur boulot

Emilie est maman solo de quatre enfants qu'elle voit un week-end sur deux, et la moitié des vacances à cause des contraintes liées à son métier. Tiraillée entre sa passion de la route et la souffrance de travailler loin de ses enfants, elle évolue dans le transport de la ferraille très masculin souvent inadapté pour les femmes et pas toujours rassurant.

Avec Olivier c'est une tout autre ambiance. Si vous avez la chance de le croiser sur la route, regardez bien son camion : il est unique au monde. Ils ne sont que trois en France à transporter dans leurs cuves des poissons vivants qui doivent le rester du début à la fin de chaque transfert. Un défi quotidien qu'il relève depuis 35 ans et qui n'est jamais gagné d'avance.

22:15 Épisode 16 Vincent et Mégane

Dans cet épisode un routier marié à la route et une routière mariée à un routier et maman d'un tout jeune bébé.

Mégane et son mari Pierre ont décidé de relever le défi de fonder une famille tout en continuant à travailler tous les deux malgré les critiques et les tentatives de découragement de leur entourage. Alors pour donner tort à ceux qui pensaient qu'il ne tiendrait même pas un jour, ils ont mis au point une organisation aux cordeaux. Une vie à 100 à l'heure pour Mégane qui a un soutien précieux : son père, routier, lui aussi.

Près de Toulouse, à l'autre bout de la France, Vincent a 33 ans, il est intérimaire, et pour lui en ce moment c'est la saison des piscines. Au programme pour ce jeune célibataire qui compte déjà 13 ans de métier : livrer des piscines chez des particuliers et relever à chaque fois le défi de les déposer en passant par des chemins étriqués et inadaptés... Intérimaire donc dans une situation précaire, il sait qu'aucune erreur ne lui sera pardonnée.