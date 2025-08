"La vie secrète des supermarchés" : les épisodes 1 & 2 sur 6ter mercredi 6 août 2025 (vidéo)

Mercredi 6 août 2025 à 21:05, 6ter rediffusera les deux premiers épisodes de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire réalisée par Clarisse Duppré, Laura Montabell et Léa Thirion.

Nous les croisons tous les jours ou presque sans forcément y prêter attention. Et pourtant, sans ces hôtesses de caisses, ces boulangers, poissonniers, bouchers, pâtissiers, nos supermarchés n’auraient pas d’âme. C’est à ces femmes et ces hommes, enfin remis à l’honneur depuis la crise sanitaire, que cette nouvelle série documentaire a décidé de s’intéresser.

21:05 Épisode 1

Sur l’île d’Oléron, en Charente-Maritime, Florian est le directeur d’un des plus grands supermarchés de l’île. Pour faire venir les clients en nombre, le magasin propose pendant 48 heures 50% de réduction sur le plein d’essence. Résultat : la station-service est prise d’assaut par des dizaines d’automobilistes venus bénéficier de la promo choc. Mais une des pompes tombe en panne, créant un embouteillage monstre et l’agacement des clients. Comment Florian va-t-il réussir à sortir de cette situation embarrassante ?

Dans la commune de Gonfreville-l'Orcher, située en Seine-Maritime, Annick est fière de ses 38 années d’expérience au rayon charcuterie. Mais cette semaine, elle a un défi de taille à relever : écouler un maximum de langues de porc en gelée achetées en trop grande quantité par le magasin… Y parviendra-t-elle ? Ou devra-t-elle se résoudre à jeter une partie de la marchandise ?

Dans le supermarché de Farébersviller en Moselle, c’est une semaine de promos qui démarre. Christine, une hôtesse de caisse passionnée par son métier, est envoyée en renfort à l’accueil du magasin qui ne va pas tarder à se transformer en bureau des plaintes…

21:00 Épisode 2

À 50 km de Metz, en plein cœur de la Moselle, François Rodriguez, le directeur du supermarché, va mobiliser toutes ses équipes pour préparer la fête des mères, un des évènements commerciaux les plus importants dans la grande distribution. Et cette année, pas de catalogue papier : c’est sur les réseaux sociaux que le magasin va communiquer, et c’est le patron en personne qui va se mettre en scène !

Sur l’Île d’Oléron, Florian, le directeur du supermarché, n’a plus qu’un mois pour trouver une trentaine de saisonniers pour cet été. Alors, pour mettre toutes les chances de son côté, il va participer au forum de l’emploi avec Virginie, la DRH. Mais tous les deux vont être surpris de constater que leurs offres d’emploi ne font pas du tout rêver les postulants.

Dans l’hypermarché de Gonfreville-l'Orcher en Normandie, Karine est en pleine reconversion professionnelle. Elle vient d’intégrer deux des rayons les plus complexes du magasin : l’automobile et le bricolage. Des secteurs qui demandent de connaître par cœur des centaines de références face à des clients toujours plus exigeants… Karine réussira-t-elle à s’adapter ?