"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 10 août 2025 sur RMC Story

Dimanche 10 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera un épisode de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec la gendarmerie de Gex.

"Flic Story" propose une immersion dans le quotidien des forces de l'ordre en France. Chaque épisode suit les policiers ou les gendarmes de différentes villes ou départements dans leurs missions de tous les jours.

Gendarmerie de Gex (épisode 2/3)

Sur nos routes, les infractions sont quotidiennes. Excès de vitesse, conduite sans permis, stupéfiants, mais aussi incivilités... les gendarmes de la compagnie de Gex veillent.

Ils sont aussi parmi les premiers à intervenir auprès de ceux qui ont besoin d’aide. Comme dans les conflits de couple. Des séparations parfois violentes, qui nécessitent toute la compréhension des gendarmes... et parfois l’interpellation d’un mari violent.

Expulsion, violences conjugales et contrôles routiers, pendant des semaines les équipes de cette série documentaire ont suivi les gendarmes de la compagnie de Gex.