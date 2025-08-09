"Des trains pas comme les autres" en Ouzbékistan sur France 5 lundi 11 août 2025 (vidéo)

Lundi 11 août 2025 à 21:00 sur France 5, Philippe Gougler vous proposera de voir ou de revoir l'épisode de la série documentaire "Des trains pas comme les autres" en Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan est un des plus grands pays d’Asie Centrale. Cette ancienne république soviétique cache au cœur de ses étendues désertiques des villes à l’histoire millénaire, de véritables joyaux !

Philippe Gougler démarre son voyage au cœur de la magnifique cité de Samarcande. Autrefois carrefour important de la route de la soie, entre Chine et Méditerranée, la ville abrite de nombreux monuments historiques.

Dans son premier train, il apprend que le plov, une spécialité locale à base de riz, est principalement cuisiné par les hommes. Arrivé à Tachkent, la capitale du pays, Philippe découvre au détour d’un marché de curieux berceaux pour bébés.

Après avoir emprunté le métro et ses stations impressionnantes datant de la période soviétique, Philippe goûte le Kala Potcha, un ragoût de tête de mouton et ses pieds, préparés par une mère et sa fille.

Le lendemain, Philippe Gougler traverse le pays en Afrosiyob, le train à grande vitesse ouzbèque. Il rejoint ensuite Vladimir, un pêcheur étonnant, au bord de ce qui a été pendant longtemps la mer d’Aral, aujourd’hui devenue en partie un désert. Un spectacle saisissant, résultat d’une des plus grandes catastrophes environnementales du XXème siècle.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres en Lituanie".