recherche
Documentaires

"Des trains pas comme les autres" en Ouzbékistan sur France 5 lundi 11 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 9 août 2025 246
"Des trains pas comme les autres" en Ouzbékistan sur France 5 lundi 11 août 2025 (vidéo)

Lundi 11 août 2025 à 21:00 sur France 5, Philippe Gougler vous proposera de voir ou de revoir l'épisode de la série documentaire "Des trains pas comme les autres" en Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan est un des plus grands pays d’Asie Centrale. Cette ancienne république soviétique cache au cœur de ses étendues désertiques des villes à l’histoire millénaire, de véritables joyaux !

Philippe Gougler démarre son voyage au cœur de la magnifique cité de Samarcande. Autrefois carrefour important de la route de la soie, entre Chine et Méditerranée, la ville abrite de nombreux monuments historiques.

Dans son premier train, il apprend que le plov, une spécialité locale à base de riz, est principalement cuisiné par les hommes. Arrivé à Tachkent, la capitale du pays, Philippe découvre au détour d’un marché de curieux berceaux pour bébés.

Après avoir emprunté le métro et ses stations impressionnantes datant de la période soviétique, Philippe goûte le Kala Potcha, un ragoût de tête de mouton et ses pieds, préparés par une mère et sa fille.

Le lendemain, Philippe Gougler traverse le pays en Afrosiyob, le train à grande vitesse ouzbèque. Il rejoint ensuite Vladimir, un pêcheur étonnant, au bord de ce qui a été pendant longtemps la mer d’Aral, aujourd’hui devenue en partie un désert. Un spectacle saisissant, résultat d’une des plus grandes catastrophes environnementales du XXème siècle.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Des trains pas comme les autres en Lituanie".
Dernière modification le samedi, 09 août 2025 13:38
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05

Sur le même thème...

&quot;Tesla : les secrets de sa voiture électrique&quot; dévoilés sur RMC Découverte lundi 11 août 2025 (vidéo)

"Tesla : les secrets de sa voiture électrique" dévoilés sur RMC Découverte lundi 11 août 2025 (vidéo)

09 août 2025 - 14:30

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL