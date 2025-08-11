recherche
Documentaires

"Rafale : les secrets de l'avion star de l'armée" sur RMC Découverte mercredi 13 août (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 11 août 2025 244
"Rafale : les secrets de l'avion star de l'armée" sur RMC Découverte mercredi 13 août (vidéo) © GOLDEN LIGHT PRODUCTION

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Rafale : les secrets de l'avion star de l'armée », un documentaire qui dévoile l'histoire du fleuron de l'industrie aéronautique de défense française.

Depuis de longues années, le Rafale fait la fierté de la France. Ce bijou de technologie, signé Dassault Aviation, est l'un des avions de combat les plus performants au monde. Comment est-il né ? Quelles sont ses véritables capacités ? Quelles technologies révolutionnaires ont été développées lors de sa conception ?

Ce film exceptionnel vous invite à découvrir l'histoire du Rafale, fleuron de l'industrie aéronautique de défense française, depuis sa conception en 1988 jusqu'à aujourd'hui. Découvrez comment cet avion a relevé tous les défis pour devenir une référence mondiale en matière d'avions de combat, de missions et de surveillance.

À travers des séquences 3D, des archives historiques, des images aériennes, ainsi que des interviews exclusives d'ingénieurs passionnés, de pilotes et de militaires, ce film vous transportera dans un voyage spectaculaire empreint de technologies. Vous comprendrez comment Dassault Aviation et les 400 fabricants français ont travaillé pendant des décennies pour allier tradition et innovation.

Vous découvrirez également comment les technologies révolutionnaires de ce joyau aéronautique ont influencé le développement du Falcon et comment le Rafale est devenu un succès commercial dans de nombreux pays, tels que l'Égypte, l'Inde, le Qatar, la Croatie, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et, plus récemment, la Grèce.
Dernière modification le lundi, 11 août 2025 14:59
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Cyril Hanouna fera sa rentrée le 1er septembre sur W9 avec &quot;Tout beau, tout neuf&quot;

Cyril Hanouna fera sa rentrée le 1er septembre sur W9 avec "Tout beau, tout neuf"

11 août 2025 - 17:09

Sur le même thème...

&quot;Céline Dion raconte D’eux&quot;, l’histoire de cet album mythique révélée sur M6 mercredi 3 septembre 2025

"Céline Dion raconte D’eux", l’histoire de cet album mythique révélée sur M6 mercredi 3 septembre 2025

11 août 2025 - 15:59

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 10 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine

09 août 2025 - 20:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL