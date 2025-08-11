"Rafale : les secrets de l'avion star de l'armée" sur RMC Découverte mercredi 13 août (vidéo)

Mercredi 13 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera « Rafale : les secrets de l'avion star de l'armée », un documentaire qui dévoile l'histoire du fleuron de l'industrie aéronautique de défense française.

Depuis de longues années, le Rafale fait la fierté de la France. Ce bijou de technologie, signé Dassault Aviation, est l'un des avions de combat les plus performants au monde. Comment est-il né ? Quelles sont ses véritables capacités ? Quelles technologies révolutionnaires ont été développées lors de sa conception ?

Ce film exceptionnel vous invite à découvrir l'histoire du Rafale, fleuron de l'industrie aéronautique de défense française, depuis sa conception en 1988 jusqu'à aujourd'hui. Découvrez comment cet avion a relevé tous les défis pour devenir une référence mondiale en matière d'avions de combat, de missions et de surveillance.

À travers des séquences 3D, des archives historiques, des images aériennes, ainsi que des interviews exclusives d'ingénieurs passionnés, de pilotes et de militaires, ce film vous transportera dans un voyage spectaculaire empreint de technologies. Vous comprendrez comment Dassault Aviation et les 400 fabricants français ont travaillé pendant des décennies pour allier tradition et innovation.

Vous découvrirez également comment les technologies révolutionnaires de ce joyau aéronautique ont influencé le développement du Falcon et comment le Rafale est devenu un succès commercial dans de nombreux pays, tels que l'Égypte, l'Inde, le Qatar, la Croatie, l'Indonésie, les Émirats arabes unis et, plus récemment, la Grèce.