recherche
Documentaires

"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 17 août 2025 sur RMC Story

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 15 août 2025 115
"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 17 août 2025 sur RMC Story

Dimanche 17 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le troisième et dernier épisode de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec la gendarmerie de Gex.

"Flic Story" propose une immersion dans le quotidien des forces de l'ordre en France. Chaque épisode suit les policiers ou les gendarmes de différentes villes ou départements dans leurs missions de tous les jours.

Gendarmerie de Gex (épisode 3/3)

Dans l’Ain, à quelques kilomètres de la frontière Suisse, les gendarmes de la compagnie de Gex veillent sur les populations locales.

Dans cette région où il fait bon vivre, les forces de l’ordre doivent aussi faire face à une délinquance multiple.

Bagarres, provocation, fugue, tous les jours il faut intervenir auprès de citoyens qui ne respectent pas les lois du vivre ensemble.

Dernière modification le vendredi, 15 août 2025 13:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête exclusive&quot; en immersion dans les Pouilles dimanche 17 août 2025 sur M6

"Enquête exclusive" en immersion dans les Pouilles dimanche 17 août 2025 sur M6

15 août 2025 - 13:49

Sur le même thème...

&quot;Faites entrer l'accusé&quot; : L'affaire Janine Deulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 17 août 2025

"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Janine Deulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 17 août 2025

15 août 2025 - 13:42

A ne pas manquer...

&quot;Echappées Belles&quot; : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi 16 août 2025

"Echappées Belles" : Week-end Chamonix Mont-Blanc sur France 5 samedi …

14 août 2025 - 12:19 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL