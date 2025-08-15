"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 17 août 2025 sur RMC Story

Dimanche 17 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le troisième et dernier épisode de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec la gendarmerie de Gex.

"Flic Story" propose une immersion dans le quotidien des forces de l'ordre en France. Chaque épisode suit les policiers ou les gendarmes de différentes villes ou départements dans leurs missions de tous les jours.

Gendarmerie de Gex (épisode 3/3)

Dans l’Ain, à quelques kilomètres de la frontière Suisse, les gendarmes de la compagnie de Gex veillent sur les populations locales.

Dans cette région où il fait bon vivre, les forces de l’ordre doivent aussi faire face à une délinquance multiple.

Bagarres, provocation, fugue, tous les jours il faut intervenir auprès de citoyens qui ne respectent pas les lois du vivre ensemble.