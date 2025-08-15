"Faites entrer l'accusé" : L'affaire Janine Deulin à revoir sur RMC Découverte dimanche 17 août 2025

Dimanche 17 août 2025 à 21:10, RMC Découverte rediffusera le numéro du magazine "Faites entrer l'accusé" qui revient sur l'affaire Janine Deulin.

Le samedi 20 juin 1987 aux alentours de minuit, les Deulin agriculteurs-herbagers dorment dans leur ferme de Maroilles dans le Nord, alors que leurs enfants dorment chez leur oncle. Soudain vers minuit un coup de feu retentit dans la chambre à coucher ; Jean-Pierre Deulin se réveille en sursaut et découvre à ses côtés sa femme Janine étendue morte, baignant dans une mare de sang, un fusil à ses côtés.

Jean-Pierre Deulin va chercher de l'aide chez ses parents qui habitent à 300 mètres de la maison. Prévenus de la mort de leur belle-fille, ces derniers se rendent aussitôt au domicile de leur fils. Là, ils appellent le médecin du village qui arrive quelques instants plus tard. Sur place le médecin conclut rapidement au suicide de Janine Deulin, délivre le certificat de décès et autorise l'enterrement. Puis Jean-Pierre et ses parents, avec l'aide du menuisier du village (qui est aussi chargé des obsèques) déplacent dans une autre chambre propre le corps ensanglanté de Janine, lequel est ensuite lavé et habillé afin de procéder à la veillée funèbre. Le menuisier du village s'étonne que la belle-famille de la victime n'ait pas appelé en premier les gendarmes.

Jean-Pierre Deulin s'empresse par la suite de détruire le fusil qui a causé la mort de Janine tandis que sa mère nettoie les draps ensanglantés du lit conjugal.

Ce n'est qu'à 9 heures du matin le lendemain que Jean-Pierre Deulin appelle la gendarmerie pour signaler le suicide de sa femme Janine (soit 9 heures après les faits, ce qui est inhabituel). Les gendarmes se rendent au domicile des Deulin et ont la surprise de constater que tout a été nettoyé : la chambre, les draps et la victime. En interrogeant Jean-Pierre et ses parents, les gendarmes apprennent que ces derniers ne pouvaient pas et ne voulaient pas laisser l'endroit tel qu'il était, c'est-à-dire sale et ensanglanté. Ils apprennent par la même occasion que Jean-Pierre s'est débarrassé du fusil. Ils parviennent néanmoins à le retrouver et remarquent que la culasse de l'arme se trouve au fond d'un seau rempli d'eau, ce que Jean-Pierre ne comprend pas.

Très rapidement, les gendarmes et les policiers pensent que Jean-Pierre Deulin a tué sa femme et qu'il avait un mobile. Ils se rendent de surcroit à l'hôpital où Jean-Pierre Deulin, malgré son état, avoue le meurtre de son épouse. Deux jours après l'accident, toujours alité, Jean-Pierre Deulin réitère ses aveux devant la juge d'instruction qui s'est transportée à son chevet.