"Toutankhamon, le trésor redécouvert" à revoir sur Arte samedi 23 août 2025

Un siècle après sa découverte, le trésor funéraire de Toutankhamon révèle de nouveaux enseignements sur le pharaon et sa dynastie. Une remarquable enquête archéologique à (re)découvrir samedi 23 août 2025 à 20:55 sur Arte.

"Lorsque lord Carnarvon demanda enfin : ‘Vous voyez quelque chose ?’, je ne pus que répondre : ‘Oui, des merveilles !’" L’anecdote, tirée des mémoires de l’égyptologue Howard Carter, a nourri la légende de la plus exceptionnelle des trouvailles archéologiques du XXe siècle.

En novembre 1922, après des années de fouilles infructueuses dans la Vallée des Rois, le Britannique met au jour la tombe inexplorée de Toutankhamon, obscur pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne. L’extrême richesse du tombeau – plus de cinq mille objets incroyablement préservés – dévoile la munificence de ce jeune roi mort avant ses 20 ans, dont le nom fut effacé de la lignée par ses successeurs.

Un siècle plus tard, des spécialistes se penchent à nouveau sur les pièces du trésor. Ils procèdent à leur inventaire et à leur restauration à l’occasion de leur transfert du Caire vers le futur Grand Musée égyptien de Gizeh, lequel accueillera l’intégralité du tombeau en 2022.

Mythiques secrets

Mêlant reconstitutions en 3D, accès privilégié aux objets exhumés et éclairages d’experts, ce documentaire dresse le panorama des découvertes en cours. Il révèle ainsi qu’une part importante de la panoplie funéraire du pharaon proviendrait de la tombe de sa sœur aînée, la reine Mérytaton, et que son magnifique trône, vestige de l’époque amarnienne, appartiendrait en réalité à son père, Akhenaton.

Le film lève également le voile sur les nombreuses zones d’ombre entourant l’exploration de l’hypogée : selon plusieurs spécialistes, Howard Carter et son mécène, lord Carnavon, auraient subtilisé des dizaines de pièces archéologiques, que les scientifiques s’attachent aujourd’hui à rassembler.

Une captivante enquête croisée qui éclaire d’un jour nouveau le destin du roi et les circonstances de la découverte de son trésor.