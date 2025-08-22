recherche
Documentaires

"La science des émotions", une immersion dans les méandres de notre cerveau sur T18 dimanche 24 août 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025 262
"La science des émotions", une immersion dans les méandres de notre cerveau sur T18 dimanche 24 août 2025

Dimanche 24 août 2025 à partir de 20:50, T18 rediffusera "La science des émotions", une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Jessy Picard et Sonia Ruspini.

La peur, la tristesse, la joie, la surprise, la colère et le dégoût sont les six émotions qui régissent la vie de la plupart des espèces animales.

Mais l'Homme possède des dizaines d'autres émotions, plus complexes, comme la fierté, la honte, l'anxiété, l'envie, la jalousie ou la confiance. Chacune de nos émotions, de la plus primaire à la plus complexe, a le pouvoir de prendre le contrôle de notre organisme et d'influencer nos choix et nos actions.

Grâce aux nouvelles technologies et de nouvelles études psychologiques, la science des émotions connaît une considérable avancée.

Le travail de neuroscientifiques, biologistes et psychologues a, par exemple, permis d'identifier des milliers d'expressions faciales, corporelles et vocales permettant de décoder nos émotions. Pour toujours mieux expliquer nos réactions, des chercheurs du monde entier continuent d'explorer les méandres de notre cerveau.

Voyage au cœur de nos émotions en 4 épisodes :

  • Épisode 1 Se réconcilier avec nos émotions
  • Épisode 2 Manipuler les émotions
  • Épisode 3 Soigner les émotions
  • Épisode 4 Créer des émotions artificielles
Dernière modification le vendredi, 22 août 2025 15:13
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

22 août 2025 - 22:02

Sur le même thème...

Jean-Luc Mélenchon invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025

Jean-Luc Mélenchon invité du Journal de 13 Heures de TF1 samedi 23 août 2025

22 août 2025 - 15:48

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 23 août 2025 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Sommaire de "50' Inside" samedi 23 août 2025 sur TF1, les reporta…

22 août 2025 - 22:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL