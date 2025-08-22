"La science des émotions", une immersion dans les méandres de notre cerveau sur T18 dimanche 24 août 2025

Dimanche 24 août 2025 à partir de 20:50, T18 rediffusera "La science des émotions", une série documentaire en 4 épisodes réalisée par Jessy Picard et Sonia Ruspini.

La peur, la tristesse, la joie, la surprise, la colère et le dégoût sont les six émotions qui régissent la vie de la plupart des espèces animales.

Mais l'Homme possède des dizaines d'autres émotions, plus complexes, comme la fierté, la honte, l'anxiété, l'envie, la jalousie ou la confiance. Chacune de nos émotions, de la plus primaire à la plus complexe, a le pouvoir de prendre le contrôle de notre organisme et d'influencer nos choix et nos actions.

Grâce aux nouvelles technologies et de nouvelles études psychologiques, la science des émotions connaît une considérable avancée.

Le travail de neuroscientifiques, biologistes et psychologues a, par exemple, permis d'identifier des milliers d'expressions faciales, corporelles et vocales permettant de décoder nos émotions. Pour toujours mieux expliquer nos réactions, des chercheurs du monde entier continuent d'explorer les méandres de notre cerveau.

Voyage au cœur de nos émotions en 4 épisodes :