"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 24 août 2025 sur RMC Story

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 22 août 2025 261
"Flic Story" en immersion avec la Gendarmerie de Gex, dimanche 24 août 2025 sur RMC Story

Dimanche 24 août 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera le quatrième et dernier épisode de la série documentaire "Flic Story" en immersion avec la gendarmerie de Gex.

"Flic Story" propose une immersion dans le quotidien des forces de l'ordre en France. Chaque épisode suit les policiers ou les gendarmes de différentes villes ou départements dans leurs missions de tous les jours.

Gendarmerie de Gex (épisode 4/4)

Dans le pays de Gex, les gendarmes doivent faire face à la consommation de stupéfiant. Des drogues comme le cannabis, très répandu. Certains n'hésitent plus à conduire après avoir fumé leur joint. Les gendarmes en interpellent tous les jours.

En plein cœur de la nuit, les gendarmes sont souvent confrontés à des fêtards un peu trop alcoolisés. Bagarres, agressions, il faut veiller à ces débordements. Mais aussi et surtout à l'une des conséquences dramatiques de cette consommation : les accidents de la route.

Violences conjugales, délinquance juvénile et secours aux plus fragiles... Immersion dans le quotidien en ébullition des gendarmes de la compagnie de Gex.

Dernière modification le vendredi, 22 août 2025 15:23
Publié dans Documentaires, Dimanche
