"Une maison, un artiste - Michel Bouquet, au pays des merveilles de Juliette" dimanche 24 août 2025 sur France 5

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 23 août 2025 150
Dimanche 24 août 2025 à 22:45, France 5 diffusera un nouvel épisode de la série documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Michel Bouquet et sa maison d'Étais-la-Sauvin.

Lorsque Michel Bouquet rencontre la comédienne Juliette Carré, il a 41 ans. Ils vont partager la vie et la scène pendant plus de cinquante ans. Michel Bouquet « adopte » les enfants de Juliette et la terre de ses ancêtres.

C’est à Étais-la-Sauvin où Juliette est née, un tout petit village de l’Yonne, en Bourgogne, qu’ils viennent se ressourcer à la fin de chaque saison théâtrale… Ils ont racheté l’ancienne épicerie du village et l’ont rénovée en une petite demeure toute simple pour y accueillir plus confortablement leurs enfants et petits-enfants… C’est une maison uniquement pour la famille, car Michel et Juliette, pas mondains pour deux sous, ne reçoivent jamais chez eux de gens du monde du théâtre ou du cinéma.

Juliette cultive son amour des fleurs et Michel, ne pouvant pas lâcher son théâtre et ses auteurs préférés, y est au calme pour lire, relire et relire encore et préparer ses rôles.

Michel Bouquet et Juliette Carré ont, toute leur vie, souhaité préserver farouchement leur intimité dans leur appartement parisien comme dans leur maison d'Étais-la-Sauvin.

Pour la première fois, leurs enfants et petits-enfants nous offrent le privilège de pénétrer dans leur maison.

Avec les témoignages de :

Guillaume de Tonquédec, comédien et élève de Michel Bouquet

Francis Lombrail, directeur du Théâtre Hébertot, comédien et partenaire de Michel Bouquet

Anne Fontaine, réalisatrice de cinéma

Frédéric Pidancet-Bouquet, fils de Juliette Carré et Michel Bouquet

Marie Amiel, petite-fille de Juliette Carré et Michel Bouquet

Jules Amiel, petit-fils de Michel Bouquet.

