"L'absent, dans le cœur de Piche" : un document intime sur l'icône queer diffusé sur France 4 lundi 25 août

Lundi 25 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera "L'absent, dans le cœur de Piche", un documentaire de Julien Gaspar-Oliveri qui retrace le parcours de Piche depuis sa communauté gitane d'Arles jusqu'à la scène des Jeux Olympiques.

Mars 2025, salle de l'Élysée-Montmartre, à Paris. Sur scène, on attend Piche, rappeur queer et drag queen dont la silhouette à barbe, révélée dans Drag Race France, a marqué à jamais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce soir, c'est une première et une belle victoire : Piche fait salle comble. Dans les coulisses, Piche se ressource auprès de sa mère Nadia et de son frère jumeau, Morgan. Cette famille, c’est son socle principal depuis que la relation avec son père se soit détériorée à l’adolescence.

En entrant en relation avec des archives personnelles de Mike et en recueillant les témoignages de ses proches, le film retrace le parcours d’un jeune garçon qui a su défier, oser, transgresser pour devenir l’une des personnalités les plus en vue de la révolution queer !