"Titanic : dans les secrets d'un film culte" sur RMC Story mardi 2 septembre 2025

Mardi 2 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera "Titanic : dans les secrets d'un film culte", un documentaire portant sur les coulisses de la production du célèbre film de James Cameron.

En janvier 1998, le film Titanic sortait sur les écrans français. Le blockbuster de James Cameron raconte le naufrage du paquebot éponyme à travers l'histoire d'amour entre Jack, incarné par Leonardo DiCaprio, et Rose, jouée par Kate Winslet.

Ce documentaire permet de découvrir les derniers secrets de ce long métrage aux 11 Oscars. Comment a été choisi Leonardo DiCaprio ? Pourquoi Kate Winslet a-t-elle très mal vécu le tournage ?

Spécialistes, journalistes et descendants de rescapés du naufrage témoignent.