"100 jours avec les secours" : immersion au Samu d'Avignon sur RMC Story jeudi 4 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera un épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec les secours" en immersion avec le Samu d'Avignon.

Le temps est leur obsession ! Médecins, infirmiers ou ambulanciers, ces professionnels de l’urgence ont un seul objectif : arriver le plus vite possible sur les lieux d’un accident pour nous secourir et accomplir les bons gestes.

Chaque année, ce sont plus 100 Samu répartis partout en France qui répondent à plus de 20 millions d’appels et près de 400 structures mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) qui réalisent plus de 750 000 interventions. Collisions, chutes graves, malaises ou accidents domestiques… Les missions des médecins urgentistes ne se ressemblent jamais.

À la gravité des situations, s’ajoutent également les difficultés du terrain. Les équipes de cette série documentaire les ont suivis dans différentes villes de France.

Dans l’agglomération de Chalon-sur-Saône, ce sont des routes particulièrement accidentogènes qui mobilisent les équipes. À Nice, les médecins doivent transférer une petite fille souffrant de troubles respiratoires jusqu’à Milan en jet privé médicalisé. Quant à Annecy et son lac très prisé des touristes, les médecins du SMUR font face à des situations hors du commun comme des blessures par arme blanche, des troubles psychiatriques et même un choc anaphylactique à la suite de piqûres de guêpes.

Cette série documentaire dressera le portrait de ces médecins de l’urgence. Si certains, malgré des années d’expérience continuent d’être surpris par la pluralité des interventions, d’autres commencent à peine leur carrière et doivent apprendre à gérer des situations sensibles, comme le sont les urgences pédiatriques. Dans ces cas-là, comment prendre la bonne décision en une poignée de secondes, quand une vie est en jeu ?

De l’appel de détresse, jusqu’à la sortie des patients de l’hôpital en passant par la pratique des premiers soins et les interventions d’urgence, nous avons suivi ces histoires de vie entre victimes et professionnels de santé.

A travers des interventions quelques fois spectaculaires, médecins et infirmiers décrypteront en situation, dans l’urgence, ces actes médicaux techniques et indispensables, points de départ d’une course contre la montre.

Les hommes et les femmes qui font vivre ces services à Avignon témoignent de leur quotidien dans cet épisode.