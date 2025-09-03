"Canada Mania" : 50 ans de tubes et d'amour entre le Québec et la France vendredi 5 septembre 2025 sur France 3

Vendredi 5 septembre 2025 à 21:05, France 3 vous proposera de revoir dans le document « Canada Mania » un retour sur 50 ans de tubes et d'amour entre le Québec et la France.

Depuis les années 1970, les chanteurs canadiens ont conquis le cœur des Français. Avec leurs voix XXL, leurs expressions truculentes, leur spontanéité et leur humour corrosif, ces artistes venus d’ailleurs ont su se faire une place dans notre patrimoine. Ils ont renouvelé notre paysage musical, conjuguant leur amour pour la langue de Molière à des références purement anglo-saxonnes. Entre le Québec et la France, une belle histoire d’amour musicale est née. Et elle dure depuis plus de cinquante ans. Une histoire singulière dont Canada Mania fait le récit, en revenant sur les grands chapitres de cette idylle franco-canadienne.

Pourquoi les artistes québécois ont-ils eu autant de succès en France ? Qu’est-ce qui nourrit cette relation si spéciale entre artistes et publics francophones ? Qu’est-ce qui fait la singularité des artistes québécois ? Qu’est-ce qui nous sépare ? Qu’est-ce qui nous rassemble ?

Répondre à ces questions, c’est faire le récit d’une histoire d’amour qui dure depuis plus de cinquante ans. Une histoire faite d’échanges réciproques, de « tubes » inoubliables et de duos incroyables. De « Pour que tu m’aimes encore » de Céline Dion à « Sous le vent » de Garou en passant par « Tu trouveras » de Natasha St-Pier, Canada Mania propose une narration musicale de ces moments de télévision savoureux.

C’est aussi chercher à comprendre, comme dans toutes les belles histoires d’amour, pourquoi on se chamaille, on s’oublie… et pourquoi on finit toujours par se retrouver. Un récit tissé d’archives exceptionnelles et d’interviews d’artistes français et canadiens, qui illustre tout l’amour des Français pour les chanteurs de la Belle Province.

Aux archives se mêlent des interviews d’artistes canadiens et québécois de premier plan : Robert Charlebois, Isabelle Boulay, Lynda Lemay, Roch Voisine, Daniel Lavoie, Diane Tell, Cœur de Pirate et Aliocha Schneider. Mais également Pomme et Francis Cabrel, artistes français très attachés au Canada.

Canada Mania, c’est le récit, en chansons, d’une histoire d’amour musicale exceptionnelle, des deux côtés de l’Atlantique.