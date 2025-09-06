"Piscines de rêve - Rénovation de Lagon dans le sud" lundi 8 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera le second épisode inédit de la série documentaire "Piscines de rêve" qui suit le travail de piscinistes français qui réalisent des projets de construction et de rénovation de piscines hors du commun.

En France, on compte 3,5 millions de piscines privées. Avec une moyenne de 150 000 demandes de construction chaque année, gérées par 1 300 entreprises spécialisées, notre pays se place au premier rang européen et au deuxième rang mondial, juste derrière les États-Unis.

Pour répondre à cette forte demande, les piscinistes innovent et repoussent toujours plus loin les limites de la création et des défis technologiques : des lagons paradisiaques qui sortent de terre en 12 jours, aux bassins conçus à partir de conteneurs recyclés ; des baignoires naturelles et écologiques, aux piscines en béton respectant les règles strictes des Monuments de France… tout redouble d’inventivité.

Mais comme pour tout chantier, entre contraintes de temps, difficultés de terrain et conditions météorologiques imprévisibles, ces entreprises doivent être capables de s’adapter, garder leur calme et proposer des solutions béton.

"Piscines de rêve" vous fait découvrir les projets fous de ces piscinistes d’exception qui repoussent sans cesse les limites de l’ingéniosité et du savoir-faire.

Épisode 2 • Rénovation de lagon spectaculaire dans le sud

Dans cet épisode, nous partons sur la Côte d’Azur pour un épisode consacré à la rénovation totale d’une piscine spectaculaire.

Aux manettes, l’entreprise « Nuances d’Ô » et son jeune patron Thomas Pélissier. La nouvelle mission de son équipe : la modernisation totale d’un ancien bassin devenu inutilisable ! Un défi hors norme pour faire sortir de terre ce bassin de 80 m2 avec comme enjeux supplémentaires l’installation de deux cascades et de 250 m2 de roches.

Un chantier ambitieux entre démolition, reconstruction et aménagement sur mesure, et ce en seulement 2 mois !