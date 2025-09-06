"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Peugeot 206 CC Roland Garros lundi sur RMC Découverte

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Peugeot 206 CC Roland Garros.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 20x02 • Peugeot 206 CC Roland Garros

Aurélien et Gerry font l'acquisition d'un pur youngtimer, une icône du début des années 2000 qui a marqué toute une génération : la 206 Coupé Cabriolet. Et pas n'importe laquelle, l'édition "Roland Garros" avec le plus gros moteur : le 2.0 16S.

Gerry ne l'a payée que 1200 euros. Mais pour espérer la revendre en haut de la cote, soit autour des 8000€, elle va avoir besoin d'une restauration complète.