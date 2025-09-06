recherche
Documentaires

"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Peugeot 206 CC Roland Garros lundi sur RMC Découverte

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 6 septembre 2025 109
"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Peugeot 206 CC Roland Garros lundi sur RMC Découverte

Lundi 8 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le second épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Peugeot 206 CC Roland Garros.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 20x02 Peugeot 206 CC Roland Garros

Aurélien et Gerry font l'acquisition d'un pur youngtimer, une icône du début des années 2000 qui a marqué toute une génération : la 206 Coupé Cabriolet. Et pas n'importe laquelle, l'édition "Roland Garros" avec le plus gros moteur : le 2.0 16S.

Gerry ne l'a payée que 1200 euros. Mais pour espérer la revendre en haut de la cote, soit autour des 8000€, elle va avoir besoin d'une restauration complète.

Dernière modification le samedi, 06 septembre 2025 16:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

"C à vous" samedi 6 septembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

06 septembre 2025 - 17:05

Sur le même thème...

&quot;Piscines de rêve - Rénovation de Lagon dans le sud&quot; lundi 8 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

"Piscines de rêve - Rénovation de Lagon dans le sud" lundi 8 septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

06 septembre 2025 - 16:08

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 3ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 8 septembre 2025, voici ce qui va…

06 septembre 2025 - 15:20 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL