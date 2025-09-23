recherche
Documentaires

"La vie secrète des supermarchés" saison 3, résumé de l'épisode diffusé sur 6ter mercredi 24 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 23 septembre 2025 73
"La vie secrète des supermarchés" saison 3, résumé de l'épisode diffusé sur 6ter mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:05, 6ter diffusera le second épisode de la troisième saison de "La vie secrète des supermarchés", une série documentaire inédite.

Hôtes de caisse, chefs de rayon, directeurs de magasin, manutentionnaires, bouchers, boulangers…. Nous les croisons chaque fois que nous faisons nos courses, mais nous ignorons tout de leur quotidien.

Pour découvrir la vie secrète de nos supermarchés et de ceux qui les font tourner, les caméras de 6ter se sont glissées dans les coulisses de trois enseignes : en Corse, en plein cœur du Jura et dans le Nord.

Épisode 2

À Lille, dans son supermarché anti-gaspi en sous-effectif, Cédric doit former Grégory, 19 ans, en un temps record : le jeune vendeur rêve d’un contrat d’alternance. Entre le rythme soutenu, l’apprentissage des caisses et l’art du merchandising, il multiplie les bourdes et maladresses. Mais, encadré par Nathalie, la « maman du magasin », Grégory apprend, progresse et trouve sa place dans une équipe soudée où chaque erreur est une leçon pour demain.

À Montmorot dans le Jura, Agnès, l’experte fromagère, orchestre chaque jour l’approvisionnement d’un rayon ô combien sensible. Vigilante sur la chaîne du froid et la traçabilité, elle jongle avec les commandes auprès des petits producteurs locaux et veille à limiter la casse. Avec sa collègue Élodie, elle part même à la rencontre de leurs fournisseurs pour négocier l’exclusivité d’un camembert primé, dont le succès se joue - comme toujours - dans les allées du magasin.

À Ajaccio, l’hypermarché XXL de Fabrice affronte les imprévus des îliens et la rigueur d’un contrôle sanitaire décisif pour la certification bio du magasin. Prise de risques, palettes en retard, grève maritime : sur l’île, chaque livraison est un suspense et le moindre détail peut remettre en question la confiance des clients. Pendant que l’équipe jongle avec les ruptures de stock, l’inspectrice passe tout au peigne fin : traçabilité, affichage, séparation méticuleuse du bio et du conventionnel. Jusqu’au suspense final : la précieuse certification sera-t-elle renouvelée ?

Dernière modification le mardi, 23 septembre 2025 10:14
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Documentaires, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le Grand Bleu&quot; de Luc Besson à revoir sur NOVO 19 mercredi 24 septembre 2025

"Le Grand Bleu" de Luc Besson à revoir sur NOVO 19 mercredi 24 septembre 2025

23 septembre 2025 - 09:35

Sur le même thème...

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 23 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 mardi 23 septembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

22 septembre 2025 - 21:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus pa…

22 septembre 2025 - 14:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL