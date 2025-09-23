"Le monde perdu des mammouths" à revoir sur France 5 jeudi 25 septembre 2025 (vidéo)

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:05 sur France 5, Mathieu Vidard vous proposera dans "Science grand format" de revoir « Le monde perdu des mammouths », un documentaire inédit réalisé par James Franklin.

Les mammouths sont des animaux emblématiques de la préhistoire. Pendant près de 5 millions d'années, ces colosses ont régné sur plusieurs continents. Nos ancêtres les ont côtoyés, et les ont peut-être chassés. Les mammouths font partie de notre histoire.

Qu'est-il arrivé à ces animaux majestueux ? Pourquoi ont-ils disparu ? Notre planète a connu plusieurs extinctions de masse, souvent provoquées par des catastrophes naturelles. Mais nous n’avons pas connaissance d’un tel événement à l’époque où les mammouths ont disparu, et le mal mystérieux qui les a décimés n'a affecté que les grands mammifères.

Aujourd’hui, de nouvelles découvertes faites sur deux sites différents pourraient aider les chercheurs à élucider enfin ce mystère. Le premier se trouve à l'est de Paris, près du village de Changis-sur-Marne. Ici, une collection exceptionnelle de mammouths laineux, particulièrement adaptés aux conditions glaciales, a été mise au jour. Ces animaux, une femelle assez âgée et un jeune mâle, ont vécu pendant une période particulièrement froide il y a 90 ou 100 000 ans, quand les plaines françaises étaient traversées par des rivières tapissées de glace.

Le deuxième site se trouve dans le Dakota du Sud. Il s’agit d’un gouffre, rempli de milliers de fossiles. Parmi eux se trouvent les ossements d'un mammifère gigantesque, l'un des plus gros que le monde ait connu : le mammouth de Colomb. Ses seules défenses mesurent près de 5 mètres de long, et l’animal a pu atteindre 4 mètres de hauteur. Jusqu’ici les ossements de 57 mammouths de cette espèce ont été déterrés.

En étudiant ces trouvailles de plus près, les paléontologues espèrent enfin déterminer ce qui a pu amener ces animaux puissants à leur perte.

Une enquête racontée dans ce documentaire qui fait revivre ces colosses d’un autre temps à l’aide d’images de synthèse. Et ressuscite un monde disparu pour retracer les derniers jours des mammouths sur notre planète.