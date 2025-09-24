"Le naufrage du Titanic : nouvelles révélations" sur RMC Story jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, RMC Story rediffusera « Le naufrage du Titanic : nouvelles révélations » un documentaire réalisé par Steve Ascher.

Parmi les grandes énigmes de l'Histoire moderne, celle du Titanic demeure l'une des plus obsédantes.

Plus de cent ans après le naufrage de ce paquebot mythique, présenté à l'époque comme insubmersible, le mystère reste entier.

Grâce à des images d'archives rares, à des reconstitutions modernes et à l'analyse d'experts internationaux, le documentaire interroge des pistes encore peu explorées : un mystérieux incendie dans la salle des chaudières avant même le départ du navire, des défaillances structurelles insoupçonnées, ou encore l'éventuelle implication de facteurs astronomiques dans la formation du champ d'icebergs.