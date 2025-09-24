recherche
"Constructions fatales" : les pires crashs d'avion sur RMC Découverte jeudi 25 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 155
"Constructions fatales" : les pires crashs d'avion sur RMC Découverte jeudi 25 septembre 2025

Jeudi 25 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera un épisode inédit de la série documentaire "Constructions fatales" qui sera consacré au pires crashs d'avion.

Inspirée par les codes du thriller et de la science-fiction, cette série documentaire mêle archives et reconstitutions 3D pour plonger le public dans une expérience immersive, visuelle et narrative, au cœur de grandes catastrophes d'ingénierie.

Les pires crashs d'avion

Les crashs du TWA 800 la veille des Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996, de Kegworth en Angleterre en 1989 et du Japan Airlines reliant Tokyo à Osaka en 1985 ont marqué l'histoire de l'aviation commerciale. Ils illustrent le rôle crucial de la technologie et de l'ingénierie dans le monde à haut risque du transport aérien.

La surchauffe d'un compartiment de kérosène a créé une étincelle qui a mené à une explosion fatale du Boeing 747-100 du TWA 800 alors en phase de montée au départ de New York. La désintégration en plein vol d'une partie de la queue du Boeing de la Japan Airlines a rendu l'appareil hors de contrôle ce qui l'a conduit à s'écraser dans une montagne. Enfin, une panne moteur, des défaillances d'instruments de navigation et une mauvaise appréciation des pilotes ont conduit à un atterrissage raté à Kegworth.

Grâce à des archives exceptionnelles, à des images de synthèse, et le témoignage de 3 experts internationaux, vous allez revivre 3 des plus grandes catastrophes fatales liées à des accidents d'avions. Quelle a été l'origine de ces accidents ? Auraient-ils pu être évités ? Quelles pertes humaines et matérielles ont-ils provoqué ? Et quelle trace ces drames ont-ils laissé dans l'Histoire

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 11:01
Publié dans Documentaires, Jeudi
