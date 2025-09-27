recherche
"Paris capitale de la mode, 50 ans de Fashion Week" par Loïc Prigent sur France 4 lundi 29 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 27 septembre 2025 164
"Paris capitale de la mode, 50 ans de Fashion Week" par Loïc Prigent sur France 4 lundi 29 septembre 2025 (vidéo)

Lundi 29 septembre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera le documentaire "Paris capitale de la mode, 50 ans de Fashion Week", un documentaire-événement retraçant les 50 dernières années de création et d’évolution de la mode à Paris.

Les années 1970 avec l'arrivée d'une nouvelle génération de créateurs et créatrices comme Kenzo ou Sonia Rykiel, qui vont changer la donne en simplifiant et démocratisant les collections. Puis les années 1980 qui voient éclore des personnalités avec une grande appétence pour le spectacle comme Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Thierry Mugler, ou encore Karl Lagerfeld qui arrive chez Chanel.

Cette ébullition de jeunes créateurs talentueux confère à Paris le statut de « capitale la plus excitante » pour la mode. Le défilé moderne éclot avec un podium, de la musique à fond, des mannequins qui ne sont plus des statues, mais des créatures. On invente une fashion week de spectacle, de fête... 

Les années 1990 voient l’arrivée de grands groupes de luxe comme LVMH et Kering ; la fashion week parisienne devient des Jeux Olympiques de la mode chaque saison, générant des milliards d'euros de revenus. Puis des années 2000 à aujourd’hui, la fashion week parisienne est devenue un événement réunissant des stars interplanétaires : des acteurs aux chanteurs, des sportifs aux influenceurs, en passant par les politiques et les hommes d’affaires. L’avènement des nouveaux moyens de communication et des réseaux sociaux permet à ces rendez-vous parisiens d’être désormais accessibles au monde entier.

Les plus grands acteurs de la mode, comme Jean Paul Gaultier, Inès de la Fressange, Olivier Rousteing, Daniel Roseberry, Simon Porte Jacquemus, racontent leurs débuts et commentent des défilés historiques comme le supermarché Chanel au Grand Palais, la locomotive Louis Vuitton ou encore le Zénith de Thierry Mugler.

Venez découvrir ou redécouvrir les tenues les plus folles, les défilés les plus délirants, les mannequins légendaires qui ont fait de Paris le centre incontournable de la Mode ! 90 minutes d'images incroyables et d'anecdotes désopilantes !
Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 12:38
Documentaires
