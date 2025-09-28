"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Citroën Saxo VTS sur RMC Découverte lundi 29 septembre 2025 (vidéo)

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le quatrième épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Citroën Saxo VTS.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x04 • Citroën Saxo VTS

Gerry est toujours à l'affût de youngtimers qui peuvent lui rapporter gros. Alors quand il met la main sur une Citroën Saxo VTS à seulement 1200 euros, il n'hésite pas une seconde ! Cette sportive de 2001 boostée par un moteur de 100 chevaux est l'archétype des petites bombes du début des années 2000, et les amateurs sont nombreux.

Mais le chantier mécanique qui attend Aurélien est conséquent. Moteur fatigué, souci de boîte de vitesses, trains roulants en fin de vie... Et avec la peinture qui va venir s'ajouter à la facture, l'investissement dans la restauration de ce collector risque vite de dépasser le prix de revente potentiel.

Aurélien et Gerry se lancent alors dans un projet ambitieux, recréer avec cette VTS la série spéciale la plus rare et la plus convoitée sur le marché : l'édition New Morning. Avec un prix de revente potentiel supérieur de 2000 euros à la version VTS classique, c'est leur seul espoir de tirer un bénéfice de cette restauration.

Un calcul risqué, car si la moindre pièce spécifique à cette série très limitée s'avère manquante, notre duo y sera de sa poche...