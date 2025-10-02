"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 3 octobre 2025

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 10ème saison de la série documentaire "Australie, la ruée vers l'or".

La saison 10, comme les précédentes, suit plusieurs équipes de prospecteurs d'or qui tentent de faire fortune dans les champs aurifères de l'ouest de l'Australie, dans l'Outback.

Face à une chaleur écrasante et à un environnement hostile, ils utilisent diverses techniques, de la prospection manuelle aux machines de lavage plus sophistiquées pour trouver de l'or.

La saison est marquée par les défis auxquels sont confrontées les différentes équipes, notamment les pannes d'équipement, les difficultés logistiques et la pression de trouver une quantité d'or suffisante pour rentabiliser leur saison.

21:10 Épisode 10x07 Un pari risqué



Après avoir reçu une offre qui pourrait changer leur vie pour vendre leur projet Phoenix, les Mackie se trouvent à la croisée des chemins. Sans nouveau terrain où s'installer, Shannon, la femme de Paul, pose un ultimatum à la famille. Trouver un nouveau terrain viable avant la fin de la semaine ou l'accord à six chiffres est annulé.

Les Wanderers, Levi North et Kyle Wilson, sont déterminés à réaliser leur rêve d'exploiter leur propre mine. L'équipe subit un revers majeur lorsque leur excavatrice tombe en panne, les obligeant à ravaler leur fierté et à demander de l'aide à l'ancien patron de Levi pour obtenir une pièce de rechange.

Dans les jungles denses de l'extrême nord du Queensland, les prospecteurs Jacqui Buzzetti et Andrew Leahy échappent de justesse à un feu de brousse qui se propage rapidement. Le sol brûlé étant désormais exposé, ils saisissent l'occasion de détecter un nouveau terrain, mais celui-ci apporte son lot de nouveaux défis et de nouvelles opportunités.

22:05 Épisode 10x08 La soif de l'or



Alex Stead et Melanie Wood se lancent dans une exploration souterraine sur une concession voisine à la recherche d'un filon riche en or. Après avoir trouvé de l'or en grande quantité, le duo décide de creuser plus profondément, mais lorsque leur équipement tombe soudainement en panne, leur mission est interrompue.

L'eau venant à manquer à Fantasy Gully, Shane Calegari s'aventure 1 400 kilomètres plus au sud pour prospecter de l'or sur la concession de Quartz Hill. Déterminé à trouver un sol riche en or et à assurer l'avenir de leur exploitation minière, Shane fait appel au géologue Ryan Colquhoun et à sa technologie de pointe. Ne négligeant aucun détail, ils prélèvent des échantillons, broient et détectent la zone afin de déterminer si Quartz Hill peut sauver leur saison.

Après avoir été emportés par la pluie, les nouveaux venus dans le secteur minier, Simon Lawes et Sheryl Munro, concluent un accord pour traiter la terre stockée sur une concession voisine. Mais leur souffleur à sec étant sur le point de tomber en panne, Sheryl est obligée de chercher des pièces de rechange pour poursuivre leur exploitation.