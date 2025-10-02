recherche
"Une histoire mondiale de la navigation" sur Arte samedi 4 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 231
Depuis quand les hommes sillonnent-ils les mers ? Une rétrospective de l’histoire de la navigation, de l’Antiquité jusqu’à la mise à l'eau des premiers paquebots, illustrée par d'impressionnantes archives à découvrir sur Arte samedi 4 octobre 2025 à 20:55.

Durant l’Antiquité, la navigation assure déjà un pouvoir à ceux qui la maîtrisent, et les premières puissances maritimes envoient des vaisseaux à rames et à voiles pour contrôler des voies commerciales, faire valoir leurs revendications territoriales ou combattre la piraterie. L’espace méditerranéen, âprement disputé, le restera ainsi durant des millénaires.

Aux XVe et XVIe siècles, période placée sous le signe des grandes découvertes, l'invention de la boussole permet aux explorateurs comme Christophe Colomb et Vasco de Gama d'étendre les frontières du territoire connu des Européens et d’affranchir le transport de marchandises des taxes prélevées sur les itinéraires terrestres. Le monde entre dans l’époque moderne, mais tout voyage intercontinental reste un défi humain et matériel face à la puissance des éléments…

L'invention des navires à vapeur, au début du XIXe siècle, permettra de surmonter ce dernier obstacle. Le transport de denrées provenant des pays conquis contribue à la prospérité du Vieux Continent et l’exploitation des ressources naturelles et humaines outre-mer devient un commerce comme un autre.

Progressivement, les progrès techniques se mettent au service des particuliers, offrant bientôt la possibilité de traverser l'Atlantique pour rejoindre les Amériques à un prix raisonnable – ainsi naissent les paquebots…

Manne d'images

Les équipes du musée des Sciences de Londres et du Musée allemand de la Navigation maritime à Bremerhaven déploient l'historique des activités humaines en mer, des expéditions coloniales jusqu’aux croisières luxueuses, véritables événements mondains pour l'élite des Années folles, en passant par les sordides chasses à la baleine qui ont manqué de précipiter l’espèce vers l’extinction.

Particulièrement immersive grâce à son impressionnante manne d'images d'archives, c’est la rétrospective fascinante d'un moyen de transport continuellement révolutionné, siècle après siècle, par les besoins des sociétés.

